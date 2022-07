La hija de Madonna dejó ver sus provocadores tatuajes en una sesión de fotos

A lo largo de su vida a Madonna se le conocieron muchos amores. Algunos de ellos dejaron una marca que la acompañará hasta sus últimos días, sea por vivencias, enseñanzas, corazones rotos o descendencia. Ese es el caso de Carlos Leon, con quien la Reina del pop fue madre por primera vez.

La cantante y el bailarínccubano se conocieron en 1994 y vivieron un muy apasionado romance que duró hasta 1997. Desde que él comenzó su historia de amor con alguien tan popular, el asecho de los paparazzis se convirtió en su verdadero karma, quizá fue también el precio de la fama de ella quien terminó con esta pareja. Pero de ese amor llegó al mundo Lourdes Leon, que nació en octubre de 1996 y hoy tiene ya 25 años.

Madonna y Lourdes Leon.

La hija de Madonna y Carlos Leon se hizo muy popular en el último tiempo. Enfocó su camino en el modelaje y hoy es una de las que más cotiza a la hora de ser la cara de alguna marca de ropa. Además, la joven admitió que se hizo su carrera ella sola, pagando sus estudios con su propio dinero y viviendo una vida alejada del brillo de Hollywood.

Fue la misma artista pop quien la presionó para que se hiciera de todo por su propio esfuerzo y fue la ética del trabajo que le inculcó desde chica: "Ella es probablemente la trabajadora más dura que he visto en mi vida. No heredé eso, desafortunadamente. Heredé sus problemas de control, pero no su ética de trabajo”.

Además, Lourdes Leon habló hace un tiempo con Interview Magazine y reveló que en más de una ocasión se cuestiona hacia que lado quiere impulsar su carrera artística. Demostró que haga lo que haga lo hace con mucha pasión, pero confió: "Mi mamá insiste mucho en hacerme pensar en aquello por lo que quiero ser conocida más allá de mi apariencia”.

Y si de apariencia hablamos, en las últimas horas, unas imágenes de la hija mayor de Madonna hicieron que se convierta en noticia. Como parte de la campaña de la cantante Kali Uchis para Bodied by Uchis, su marca de ropa, Lourdes sorprendió con sus tatuajes al descubierto.

El tatuaje en la cintura que dejó al descubierto.

La hija del cubano es la cara de la nueva colección “Obsesión”, inspirada en la moda de los noventa, y la producción de fotografía dejó ver los particulares diseños que lleva la joven de 25 años en su piel. Una de las postales en particular, muestra un tatuaje oculto que tiene Lourdes Leon en la cintura.