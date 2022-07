La actitud de Toni Costa que molestó a su novia Evelyn Beltrán

El bailarín español Toni Costa se ha convertido en uno de los participantes más queridos del reality show “La casa de los famosos 2”. El coreógrafo se encuentra encerrado en la casa hace varias semanas, sin poder ver a su pequeña hija Alaïa y a su novia, la modelo e influencer Evelyn Beltrán, quien desde afuera, lo apoya permanentemente a través de sus redes sociales.

Mucho se habló de las confesiones ya realizó Costa a sus compañeros de la casa, pero hubo una que dio mucho que hablar, e incluso podría haber molestado a Beltrán, su actual novia. Hace unos días atrás, Toni Costa reveló en una conversación grupal cual había sido el momento más romántico de su vida, y como tantas otras veces se refirió a su ex pareja Adamari López y no a Evelyn Beltrán.

Costa

Lo cierto es que Toni Costa contó para sus compañeros cómo fue el momento en el que le pidió matrimonio a Adamari López. “Estamos todos ahí en círculo, yo pues dije unas palabras y a todo esto ya tenía el anillo. En la playa, en la arena, luna llena, perfecto el clima, mucha gente alrededor, todo blanco y ahí”, recordó el bailarín.

Además, el bailarín recordó que el mismo día que le entregó el anillo a Adamari, era el cumpleaños de la conductora, lo convirtió ese momento en algo muy especial, y aún más romántico. Sin embargo, a pesar de estar comprometidos, por diversos motivos, la pareja nunca llegó a casarse.

Luego de unos días los fanáticos sacaron sus conjeturas, y no dudan que esta historia, sin dudas, molestó a Evelyn Beltrán, ya que ella acostumbra a publicar permanentemente en sus stories de redes las actividades de su novio dentro de la casa y ese día hizo silencio.

Evelyn Beltrán comparte permanentemente las cosas que dice y hace Toni Costa dentro de la casa.

Sin embargo, al ser consultada por este hecho puntual, la actual novia del bailarín dijo: "lo que no fue en mi año no me hace daño. Su expareja fue una persona importante para la vida de Toni, ¿por qué? Porque tienen a una nena espectacular que Toni ama con locura, y ella es básicamente gran parte de la historia de quien Toni es hoy en día".

Además añadió: "Fueron casi 10 años, y a la gente se sorprende mucho mi actitud tan madura hacia la relación que ellos tienen ahora. Como Toni dice, el amor se transforma, y como todos los padres tienen a los hijos que siempre los unirán por vida. No me molesta para nada, cuando él habla es porque le preguntan, y con todo el respeto él contesta".