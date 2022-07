Cómo hace Inés Gómez Mont para seguir prófuga de la justicia

Hace casi ya un año que la presentadora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga fueron acusados de manejo de recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Y en vez de presentarse ante la justicia como cualquier ciudadano común, son prófugos y tienen una orden de captura a nivel internacional.

Pero, ¿cómo es que hace Inés Gómez Mont para permanecer bajo el radar desde hace tanto tiempo? ¿Cómo puede ser que goce de ciertos privilegios al momento de atestiguar? Estas preguntas volvieron a surgir después de que se librará una nueva orden de aprehensión en su contra por presunta defraudación fiscal por un monto de 6 millones 600 mil pesos, suma que corresponde a la evasión de impuestos a lo largo de unos seis años.

Esta nueva orden de aprehensión se adhirió a la ficha roja que la INTERPOL tiene activa desde el 2021 en 190 países para Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.

¿Cómo Inés Gómez Mont ha logrado permanecer prófuga tanto tiempo?

La única respuesta a esto, la cual resulta bastante irónica, es su fortuna y el poder.

Evidentemente la presentadora de TV Azteca como su esposo a lo largo de los años han sabido construir relaciones con influencias muy poderosas, algo que tan solo aumenta las sospechas de su supuesta culpabilidad.

Además, si Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga no tuvieran nada que esconder cuál es la razón para mantenerse en el anonimato, siendo buscados en casi 200 países. ¿Quizás no someterse a prisión preventiva? ¿Por qué se trata de una persecución personal como aseguran ellos? O tal vez por que la “gente bien” no puede ser manchada de esa manera.

Sea cual sea el motivo, la pareja se ha rodeado de un equipo de asesores legales que los han ayudado a ir sorteando su situación, lo cual les ha salido muy bien. Ya que recordemos que en enero pasado presentaron un amparo ante la justicia, argumentando que los procedimientos afectaron algunos de sus derechos constitucionales, el cual fue aceptado.

Parece que Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga tienen la tranquilidad de que no van a ser detenidos en un tiempo cercano y quizás la ilusión de que el tiempo pase y todo esto quede en el olvido.

¿Qué opinas de la situación de Inés Gómez Mont y su esposo?