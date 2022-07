Carolina Miranda y el peso de ser siempre protagonista de una telenovela

La actriz mexicana Carolina Miranda debutó en la telenovela “Los Rey” en 2012. Desde ese entonces no ha dejado de ser protagonista y ser figura principal de importantes proyectos. Sin embargo, ser la artista principal es un privilegio que a pocos les toca, pero también supone un enorme compromiso.

"Justo platicaba eso con una de mis mejores amigas que, en cuanto empecé mi carrera, no he dejado de protagonizar y es una gran, gran responsabilidad", comentó la actriz en una reciente entrevista. "No solamente es ser la imagen de la serie o telenovela que estás interpretando, sino también concretar a todo el crew, tener un buen espacio de trabajo, llevarse bien con todos tus compañeros, que todos se sientan tranquilos, en paz, a gusto trabajando contigo y todos en su conjunto, obviamente. Entonces si es una gran responsabilidad a nivel ficción y a nivel realidad", dijo Miranda.

Carolina ha interpretado personajes con mucho carácter. "Me encanta interpretar mujeres fuertes, mujeres valientes, llenas de acción que llevan la batuta y el mando porque es una forma también de honrar a todas la mujeres, que quizá en la ficción es un poco más exacerbado todo", mencionó la actriz. "En la realidad hay muchas mujeres que sacan adelante un hogar, a sus hijos, que trabajan, que son fuertes, que son luchonas. Entonces, si son de los personajes que más me gusta interpretar para honrar a todas estas mujeres que son muy fuertes y luchadoras, y que son batuta en una familia", afirmó la intérprete de Elisa Lazcano Toledo en la serie “¿Quién mató a Sara?”.

En “La mujer del diablo” el nuevo proyecto de Carolina Miranda, regresa con un papel controversial, encarnando a Natalia Vallejos, que por las características del personaje, tuvo que prepararse mucho en varios aspectos. "Creo que el mayor reto que tuve fueron todas las emociones que Natalia manejaba porque siempre está como al filo de todo; está desbordado todo. Entonces, fueron demasiadas emociones, demasiados matices, demasiada complejidad del personaje para poderlo entender", explicó.

"Trabajamos mucho en preproducción, en profundización, en creación del personaje, de la mano de nuestro director, Carlos Cobb, y con Leonardo Padrón, el escritor, también estuve trabajando mucho y platicando con él desde que lugar lo íbamos a llevar. Y, sobre todo, tuvimos una terapia con una psicóloga especialista; no les puedo decir en qué, porque les voy a spoilear un poco. Estuve trabajando con psicólogos para poder procesar en mi cerebro cómo se sentiría este tipo de realidad que íbamos a vivir y, sobretodo, que vive Natalia Vallejo", agregó. "Psicológicamente es demasiado complejo; entonces, si estuvo complicado, pero al final logramos un buen trabajo y creo que sí se logró redondear el personaje como queríamos", finalizó Miranda.