Toni Costa revela cómo le pidió su mano a Adamari López

El bailarín español Toni Costa se ha convertido en uno de los participantes más abiertos del reality show “La casa de los famosos 2”, donde ha revelado varias intimidades y sentimientos guardados hacia su ex esposa, la presentadora Adamari López. Las conversaciones en la “casa” se van haciendo cada vez más intensas, y desde un principio, a pesar de estar de novio con Evelyn Beltrán, el coreógrafo no ha parado de recordar y demostrar admiración por su ex pareja y madre de su pequeña hija Alaïa.

Toni es una de las revelaciones de "La Casa de los Famosos 2".

En esta oportunidad, le preguntaron a Toni Costa cual fue uno de los momentos más románticos de su vida, a lo que el bailarín volvió a poner como protagonista a López. Con respecto a este cuestionamiento, Toni no dudo en contar los detalles del momento cuando le pidió la mano a Adamari. "En la playa, en Punta Cana, en la arena, luna llena, perfecto clima, perfecto todo, mucha gente alrededor, todos de blanco, y ahí ¡clack!", describió un emocionado Toni. El momento coincidió con el cumpleaños de la presentadora puertorriqueña, lo que supuso que todo el ritual sea mucho más especial, rodeados además, de un lugar de ensueños.

Uno de los momentos más románticos de la vida de Costa fue cuando le pidió matrimonio a Adamari López.

Lo cierto es que muchas personas no están de acuerdo en que Toni mencione demasiado a su ex pareja, por respeto a Beltrán, pero lo concreto es que el bailarín siempre se refiere a Adamari con mucho cariño y todo el respeto que se merecen mutuamente.

El bailarín también ha hablado con mucho amor de su actual pareja, Evelyn Beltrán, y de las ganas que tiene de reencontrarse con ella. Incluso derramó algunas lagrimitas al escuchar una de las románticas canciones que les une como pareja y que sonó en la casa.

Así se conocieron Toni Costa y Adamari López

En una de sus primeras intervenciones en el reality show “La casa de los famosos 2”, el bailarín reveló que conoció a Adamari López cuando todavía estaba casada con el cantante Luis Fonsi.

Recordemos que Toni Costa, fue el segundo esposo de la presentadora, y desde que se separó de ella mucho se ha dicho que no la ha olvidado, y que hasta hoy día sigue enamorado de la