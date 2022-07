Eugenio Derbez confiesa que aún no ha podido reconciliarse con su ex Victoria Ruffo: “tengo mucho rencor”

A pesar que en el último tiempo ha estado envuelto en algunas polémicas, sobre todo con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador por el proyecto “Tren Maya”, el productor y director mexicano Eugenio Derbez es una de las figuras más importantes y respetadas del espectáculo latino. Cabe destacar que, el actor fue cobrando cada vez mayor relevancia en Hollywood gracias a uno de sus últimos logros obtenidos, su participación en la película “CODA: señales del corazón”, ganadora del Oscar 2022 como Mejor Película.

En una reciente entrevista para el programa “La mesa caliente” de Telemundo, Derbez se refirió a su ex esposa y madre de su hijo José Eduardo, Victoria Ruffo. Si bien el cómico había hablado antes sobre Ruffo, nunca lo había hecho con tanta sinceridad como hasta ahora.

Derbez abre su corazón y habla por primera vez sobre un sentimiento muy profundo.

La periodista Verónica Bastos, que llevaba adelante la entrevista, metió el dedo en la llaga al hacerle una una pregunta directa y sin filtros al comediante, lo que hizo revelar el sentimiento que aún guarda hacia la actriz mexicana. "¿Hay posibilidad de reconciliación entre ustedes dos algún día Eugenio?", le preguntó la conductora. "Es una buena pregunta. Mira, te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil olvidarlo. No vi la infancia de mi hijo" confesó Derbez.

Además, Eugenio confesó que lo que ocurría con su hijo solo se enteraba a través de lo que decían los medios de comunicación, ya que existía muy poco contacto con él. "Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudió kárate a través de las revistas de chismes y eso para mí fue muy doloroso y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí toda la infancia de mi hijo", se sinceró el cómico.

Eugenio se lamentó no haber podido disfrutar de la infancia de su hijo Eduardo.

Por otra parte, Derbez aseguró que el reality “De viaje con los Derbez” lo disfrutó mucho, ya que pudo convivir de manera especial con todos sus hijos y eso le sirvió como terapia. "El tener que platicar y convivir y hablar de esas cosas de repente a cámara sí ayuda porque en la vida real cuando estamos juntos queremos pasárnosla bien y no tocamos esos temas, hablamos de cosas padres y de repente ahí ha sido como que 'oigan hablen alguna cosa que tengan ahí atorada' y la hablamos. Entonces ha funcionado bastante bien como terapia", admitió Eugenio.