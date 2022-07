Estas son las distintas personalidades que le tocó interpretas a Altair Jarabo

Altair Jarabo es una de las actrices más destacadas de la industria televisiva mexicana, y su regreso a las pantallas como villana de la telenovela “Corazón Guerrero” ha sido festejado por los televidentes. Gracias a su talento, a lo largo de sus dos décadas de carrera, la actriz se ha convertido en una figura muy querida en el medio, a pesar de que casi siempre le ha tocado interpretar a personajes antagonistas.

En una reciente entrevista con el medio “People en Español”, Altair habló sobre las personalidades que le ha tocado interpretar, así como también de los requisitos que deberían tener los proyectos a los que se suma. En ese sentido, comentó como fue para llegar a ser parte de “Corazón Guerrero” y cuáles fueron sus sensaciones al conocer al personaje que daría vida en esta telenovela.

Altair Jarabo es la villana en la telenovela "Corazón Guerrero".

Para la actriz, el deseo de participar en una producción proviene de “una corazonada”, y si es que los tiempos y negociaciones cuadran, entonces el “sí” es un hecho. Esto ocurrió con “Corazón Guerrero” ya que consideró que el momento era el perfecto para asumir este nuevo proyecto. “Fue invitación directa, fuimos a comer con el productor Salvador Mejía y yo para platicar de la historia. Le agradezco mucho la confianza de haber depositado en mis manos al personaje. Su esposa Nathalie me dio mis primeras oportunidades hace ya varios años y les tengo mucho cariño a ambos”, comentó Jarabo.

Así mismo se sinceró al referirse sobre lo complejo que es el actual personaje que interpreta. “Quizá esté personaje hace unos años o en mis inicios me hubiera resultado casi imposible o lo hubiera aceptado con mucho miedo. A veces leo unas secuencias que me parecen superretadoras, al principio no tengo idea de cómo lo voy a hacer. Pero aprendí que la magia de la televisión sí existe; así que con pláticas extensas con los directores y empujando un poco mi propia propuesta se han aterrizado muy bien. Hoy haría diferente algunos trabajos de hace unos años, por ejemplo”, expresó la actriz.

Altair Jarabo: "aprendí que la magia de la televisión sí existe".

Otros personajes que interpretó Altair

Sin embargo, Altair Jarabo no siempre fue la mala de la película, también tuvo trabajos que representaron distintas experiencias que sumaron a su formación profesional. “He protagonizado una serie en Colombia y me pareció una experiencia divertida. He interpretado también a la esposa frágil, engañada y maltratada, también la abogada empoderada e independiente. Siempre me he encontrado con personalidades pintorescas que interpretar y eso me llena de vida”, concluyó la actriz mexicana.