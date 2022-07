El regalo menos esperado que recibió Ariana Grande en su cumpleaños número 29

¿Quién no hace una lista mental de todos los regalos que le gustaría recibir el día de su cumpleaños? Nadie espera pasarla mal en esa fecha tan especial, sin embargo, la cantante Ariana Grande se llevó tremendo susto al celebrar su día de nacimiento número 29. Es que de todos los regalos que podía recibir, obtuvo el peor: volver a tener noticias del hombre que la acosa desde hace tiempo y que el año pasado amenazó con asesinarla tras presentarse armado en su mansión de Los Ángeles con un cuchillo de caza.

En aquel momento se le impuso una orden de alejamiento que se saltó recientemente al tratar de acercarse de nuevo a la artista, y en lugar de entregarse a las autoridades como se le había ordenado que hiciera, el pasado domingo regresó a la mansión que Ariana tiene en Montecito y se coló en el interior de la propiedad a pesar de las fuertes medidas de seguridad que la rodean.

El individuo llamado Aharon Brown, que además amenazó de muerte a la estrella de la música en repetidas ocasiones, debía permanecer a una distancia prudencial de la artista y de sus propiedades, así como de su familia, durante cinco años. No está claro cómo consiguió hacerlo, pero por suerte la cantante no se encontraba en casa, así que no hubo que lamentar ninguna desgracia. La policía acudió rápidamente a la vivienda después de que el intruso activara la alarma por accidente y procedieron a detenerlo.

Ariana Grande

Actualmente se encuentra bajo custodia acusado de acoso, allanamiento de morada, robo, daño de la propiedad pública, obstrucción a la justicia y violación de una orden de alejamiento, aunque se ha declarado inocente de todos los cargos.

Recientemente se informó que la cantante está tan emocionada con la idea de tener hijos, que incluso está pensando en montar una guardería en la casa que comparte con su pareja en Montecito, California. Ariana Grande se casó con el agente inmobiliario Dalton Gomez en mayo de 2021. Ahora, tras un año de vida matrimonial, la pareja está lista para iniciar un nuevo episodio en su relación.

"Ya han disfrutado de un año como recién casados y están más que listos para el siguiente capítulo", reveló una fuente a OK! USA al asegurar que la estrella del pop de 29 años y su esposo están listos para ampliar su familia.

Ariana Grande junto a su esposo Dalton Gómez.

El informante agregó que la intérprete de 7 Rings, que ya estuvo comprometida con Pete Davidson, está tan emocionada con la idea de tener hijos, que el proyecto de añadir una guardería a la casa que comparte con su pareja sería una gran opción. "Ella quiere al menos tres hijos, y Dalton está en la misma página. Ariana siente que ha logrado mucho en su vida y lo único que le falta es un montón de pequeños corriendo por la casa", comentó.