Maite Perroni: “congelar óvulos es una gran herramienta”

La mayoría de las veces, antes de que una pareja lo decida, los paparazzis y los usuarios de las redes sociales se encargaron de embarazar, casar o separar dicho vínculo. Sólo cuando los protagonistas dan sus declaraciones podemos eliminar las especulaciones que nos llevaron a sacar conclusiones precipitadas. Sucedió que a finales de abril corrió el rumor de que la actriz Maite Perroni estaba embarazada. A través de su agencia de relaciones públicas, la artista lo desmintió de inmediato y trascendió que si había subido de peso, se debía a que está próxima a interpretar un personaje bajo estas características.

A sus 39 años, la ex integrante del grupo RBD no tiene planeado convertirse en mamá a la brevedad y quizá por ello le parece una buena opción congelar los óvulos. Sobre este asunto habló con la prensa: “Creo que eso es una gran alternativa y mucho más para las mujeres que quieren prevenir, que quieren tomar una decisión más adelante. Por lo pronto no, no estoy en este momento considerándolo, la vida y los tiempos se acomodarán y será cuando tenga que ser, pero definitivamente es una gran herramienta”, comentó la cantante.

Andrés Tovar y Maite Perroni.

Fue en octubre del año pasado que Maite confirmó su relación sentimental con Andrés Tovar. Hoy, a siete meses de ello, se mantienen estables, sin embargo, es inevitable no preguntarle por sus planes a futuro, como por ejemplo la unión en matrimonio y la actriz respondió: “Queremos puros festejos, mira, ya me casaron, ya me embarazaron, nos han hecho adelantar muchos festejos ustedes con sus notas, pero ya les iremos contando las cosas cuando se vayan dando las cosas en su tiempo”.

Perroni destacó que no está acostumbrada a compartir su vida personal con los medios de comunicación. No obstante, resaltó que su amor con el productor es verdadero y con buenas intenciones, sobre todo, para justificar la polémica que se desató cuando se dio por finalizado el matrimonio de él con la actriz Claudia Martin. “Nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar, ni con mi vida personal, y al no haberlo hecho de esa manera, se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación”.

En medio de la entrevista, se recordó una publicación que la señaló como la amante de Tovar. En este sentido subrayó: “Estamos actuando legalmente al expresar nuestro punto de vista y al actuar en contra de este medio de comunicación”. Aseguró que su amor es real y no comenzó de la forma en la que se informó en una revista de circulación nacional.

“Hubo momentos muy personales y muy íntimos donde fue muy difícil, pero al mismo tiempo tenía uno que armarse de la verdad y de la historia que realmente se estaba viviendo y disfrutarla en esa autenticidad porque no había nada que esconder. Por eso es que nosotros podemos compartirnos libremente y con una sonrisa, disfrutando de la relación que tenemos y con mucho amor”, concluyó la actriz.