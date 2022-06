Es real: tendremos más de Samantha Jones en la segunda temporada de And just like that…

Mucho se habló de la gran ausencia del personaje de Samantha Jones, interpretado por la actriz Kim Cattrall, en el reboot de la serie Sex and the City. Las especulaciones giraron en torno a una enemistad muy grande entre Sarah Jessica Parker y Kim. Asimismo, se habló de desacuerdos con el guion y con el salario. Ya nadie creía entre los fanáticos el regreso de Samantha, no obstante, sucedió todo lo contrario. La cuarta amiga seguirá muy presente en la segunda temporada de And just like that, la producción de HBO Max.

Su creador, Michael Patrick King compartió algunos detalles sobre la próxima entrega para confirmar, entre otras cosas, que el personaje de Kim Cattrall no se esfumará para siempre tras haber solucionado aparentemente sus problemas con la protagonista. Hasta ahora, la relaciones públicas había formado parte de la trama por medio de algunos intercambios de mensajes de texto con el personaje de Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, con quien se había dejado de hablar en algún momento del pasado cuando la escritora decidió prescindir de sus servicios profesionales.

Kim Cattrall.

Si bien Cattrall dejó claro en muchas ocasiones que no quiere ni oír hablar de la franquicia, cuando a Michael Patrick King le preguntó en su última entrevista si volveremos a tener noticias de Samantha, respondió con un rotundo "¡sí!". Por el momento no quiso compartir más información sobre los próximos episodios ni cómo conseguirá que el personaje regrese a la historia sin la participación de la actriz.

"Todo es tan nuevo aún… Una de mis grandes reglas es no contar las cosas hasta que sean reales. Mi objetivo es juntar a todos los personajes para que no estén separados", explicó a Variety.

And just like that...

En el pasado mes de marzo, HBO anunció que And just like that había sido renovada para una segunda temporada en la que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis retomarían sus respectivos papeles como Carrie, Miranda y Charlotte. Los últimos episodios dejaron a dos de ellas a punto de iniciar un nuevo capítulo en sus vidas sentimentales y a otra enfrentándose a un cambio importante a nivel familiar. Todo ello, por supuesto, con la ciudad de Nueva York como telón de fondo.

Las expectativas por volver a ver a las amigas y conocer cómo continúan sus vidas, crece. Sólo nos resta esperar por más novedades. Mientras tanto, podemos calmar las ansias de episodios nuevos repasando lo que fue la primera temporada de And just like that.