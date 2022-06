¿En bancarrota?: Talina Fernández cuenta la verdadera razón por la que vende su casa

Al parecer la presentadora Talina Fernández está atravesando fuertes problemas económicos, eso fue lo que se dio a conocer hace unos días, razón por la cual se veía en la necesidad de vender su casa. Al ser cuestionada al respecto, la conductora contó la verdadera razón por la que quiere desprenderse de una propiedad que tiene hace más de 30 años.

"Tengo desde hace varios años una casita en Tequesquitengo, Morelos. Es mi deber informar que los balazos pasan. No estoy a la orilla del lago. Junto a mí había un general y le pasaron a matar a su cuidador de la casa. Acto seguido, pasaron unos días, fueron y lo mataron a él", explicó Fernández al programa mexicano de televisión “Ventaneando” de TV Azteca. "Es un lugar muy violento, no hay vigilancia, de piden derecho de piso, uso de suelo. Todas esas cosas, ya no estoy en edad de vivir en la zozobra", relató la presentadora.

Talina reveló por qué está a la venta una propiedad que le pertenece hace 30 años.

Además, Talina aclaró que no se trata del inmueble familiar donde reside en la Ciudad de México, solamente "es una casita de fin de semana, sin ninguna pretensión"; la cual, prefiere poner en venta debido a la inseguridad que representa esa zona.

Talina Fernández ahora se encuentra en un momento muy feliz, debido a que está de novia con el empresario José Manuel Fernádez, está con trabajo, lo que la mantiene activa, y está complacida con la relación que tiene con sus los tres nietos, hijos de su fallecida hija Mariana Levy.

Fernández se siente en un buen momento, trabajando y enamorada.

Talina encontró el amor a los 77 años

La historia de amor entre Talina y el empresario José Manuel Fernñandez, de 80 años de edad, nació en un supermercado. “Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar ingredientes para la cena, y carrito con carrito, una amiga me dice ‘tengo un tío divino que quiere contigo’. Le respondí ¡no me digas! ¿y cómo se llama?”, y ella me dijo “José Manuel”. Y ahí le dije “pues los invito a tomar un café el lunes”.

Por su parte, José Manuel afirmó que conoce a la presentadora desde hace 40 años, pero nunca le había hecho caso. Y aunque están viviendo un romance increíble, prefieren disfrutar al máximo el presente, y no ponerse a pensar tanto en lo que vendrá a futuro.

Talina se ve emocionada al referirse a su relación y afirma: “Todo empezó con que cada quien en su casa, no sé en qué va a parar. Eso sí, no nos vamos a casar”.