El día que Andrea Legarreta rechazó a Luis Miguel

La bella conductora del programa de espectáculos “Hoy” de Televisa, Andrea Legarreta siempre ha dejado en claro que su marido hace 22 años, el ex integrante de la agrupación pop mexicana “Timbiriche”, Erik Rubín, es el único y más grande amor de su vida. Sin embargo, antes de casarse con el músico, pudo haber tenido una historia de amor con Luis Miguel, pero ella lo rechazó.

En 2018, en una entrevista, Andrea Legarreta se refirió a esta historia con “El Sol de México”. En su relato, Andrea señaló que desde que era una niña había “babeado” por Luis Miguel, ya que en ese entonces, miles de mujeres consideraban a Luis Miguel, un hombre encantador, pero aclaró que nunca hubo un acercamiento entre ambos que diera pie para algo más y todo quedó en un amor platónico de infancia.

Andrea confesó que tiempo después se arrepintió haber rechazado a Luis Miguel.

Durante su adolescencia Andrea Legarreta comenzó a destacarse dentro del mundo del espectáculo, y así se convirtió en una de las mujeres más atractivas del medio, por lo que varios galanes de la época comenzaron a tratar de acercarse a ella, incluyendo al propio Luis Miguel con quien en ese entonces coincidió en un restaurante de Acapulco, Guerrero. La conductora recordó que el cantante fue muy atento con ella y su familia, ya que se acercó a saludar y se quedó conversando por algunos minutos para después volver a su mesa.

Legarreta rechazó la propuesta del "Sol de México" porque en ese momento tenía novio.

Andrea Legarreta confesó que antes de que se retirara del restaurante, Luis Miguel envió a una persona de su equipo de seguridad para invitarla a una cena en la casa del cantante, sin embargo, ella lo rechazó sin pensarlo debido a que en ese momento tenía novio y no estaba interesada en conocer a alguien más, pese a que fuera su ídolo y gran amor de infancia. Cabe señalar que la conductora de “Hoy” se arrepintió de esta decisión pues más tarde rompió su relación con su novio, de quien solo se sabe que se llamaba Eduardo pues este le fue infiel.

“Sí me arrepentí, me arrepentí con el paso de los años porque yo tenía novio, Eduardo, duré con él como siete años y cacho, una vida y entonces yo lo quería mucho, yo dije ‘¿por qué voy a salir?’ aunque sea a cenar, ya después quién sabe que…’ pero aclaro, no te digo que me haya propuesto nada Luis Miguel, para que no se malinterprete, pero dije ‘tengo novio, no, muchas gracias, no puedo’ y con los años este novio me puso los cuernos” recordó entre risas Andrea Legarreta, quien reconoció que de haber aceptado dicha invitación su vida pudo haber sido muy diferente.