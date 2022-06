Documental “Halftime” de Jennifer Lopez: JLo no está contenta de compartir escenario con Shakira

En la inauguración del Festival de Tribeca en Nueva York, se estrenó el documental “Halftime” de Jennifer Lopez. La cantante causó la admiración de todos al llegar al evento con un impresionante vestido de Tom Ford con transparencias, el anillo de compromiso que le regaló Ben Affleck, y unos pendientes de diamantes de Lorraine Schwartz.

Jennifer Lopez lució hermosa en el estreno de su documental "Halftime".

El documental, que estará disponible el próximo día 14 de junio en Netflix, cuenta cómo la “Reina del Bronx” se preparó para su presentación del intermedio del Super Bowl 2020 junto a Shakira. Su actuación fue brillante, pero Lopez siempre pensó que no había sido buena idea haber contratado a dos cabezas de cartel para tan grandioso espectáculo.

A pesar de la brillante actuación JLo fue crítica con la organización del evento.

"Tenemos seis minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco", se quejaba Jennifer Lopez del poco tiempo que tenían de actuación. "Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile”, añade. "Esta es la peor idea del mundo que dos personas actúen en el Super Bowl. Fue la peor idea del mundo", asegura, pero no por el hecho de compartir escenario con Shakira, sino por haber elegido a dos grandes estrellas latinas para el show.

En "Halftime" también cuenta la situación que se vivió con respecto a la actuación de su hija Emme sobre el escenario. Para Jennifer Lopez era la oportunidad para reivindicar su postura como latina y lanzar un mensaje contrario a la política migratoria del presidente Donald Trump, por eso la idea era que las niñas aparecieran en jaulas. "Para mí era muy importante que mi hija les dijera a todas las niñas del mundo que alcen su voz", dijo la cantante. "Esto no se trata de política, es un asunto de derechos humanos" se puede apreciar en el documental.

Jennifer y Shakira hicieron historia con su presentación en el entretiempo del Super Bowl 2020.

"Salimos del ensayo y me di cuenta de que todos estaban asustados, pero no sé por qué", recuerda López. "Recibí una llamada de Benny (su representante) y me dijo: 'Quieren quitar las jaulas'. Esa noche, los altos mandos de la NFL lo vieron por primera vez y dijeron: 'Oye, no puedes hacer eso'. A lo que ella contestó: "Sacar las jaulas y sacrificar lo que creo sería como no haber estado nunca allí". Y dijo: 'Benny, no me importa lo que tengas que hacer, no vamos a cambiar el espectáculo. El Super Bowl es mañana y no vamos a cambiar".

La noche de su estreno estaban las bailarinas del show, las que la hicieron brillar aún más, a excepción de su hija Emme que no pudo estar presente. Todas ellas le entregaron un ramo de flores y Jennifer Lopez se emocionó con ese precioso gesto.