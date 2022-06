Conocé al nuevo admirador de Belinda, un atractivo modelo croata

Desde que Belinda está soltera, han saltado varios rumores de posibles admiradores de la cantante española. Es que sus fanáticos son conscientes de la belleza que inspira y quieren verla enamorada y feliz a toda costa. Lo cierto es que ya transcurrieron cuatro meses desde su separación con Christian Nodal y, en los últimos días, los usuarios de las redes sociales notaron un claro coqueteo por parte de un modelo y escritor oriundo de Croacia, a través de la cuenta de Instagram de la cantante.

Se trata de Dean Pelic, nombre del usuario que se identifica como modelo, autor best-seller, conductor de televisión y life coach, de acuerdo con la biografía de su perfil de la red social Instagram, en donde lo siguen 128 mil cuentas. Ahora que Belinda se mudó a España para trabajar en distintos proyectos, de los cuales el más reciente fue la promoción de la serie Bienvenidos a Edén de Netflix, todo parece indicar que el atractivo de la cantante y actriz está generando interés entre galanes más allá de las fronteras españolas.

Las especulaciones entre los usuarios comenzaron porque Dean Pelic, quien en su perfil de Instagram deja ver su gusto por la playa, los viajes y por mostrar su cuerpo suelto de ropa, ha comentado varias publicaciones de la cuenta de Belinda, según dio a conocer el medio El Universal.

Otro dato curioso que notaron los internautas es que Belinda no es la única famosa mexicana a la que sigue en dicha red social este escritor y motivador personal, ya que también es follower de la actriz y cantante Tessa Ía y de la novia de ésta, Marian Ruzzi. Entre otras figuras de alto perfil que Dean sigue en Instagram, también se encuentran el Papa Francisco, la actriz Ana de Armas y el ex futbolista Íker Casillas.

De acuerdo con la información de El Universal, el croata ha comentado las publicaciones de Belinda desde el pasado 25 de mayo y destacó que en su fotografía más reciente, que la cantante acompañó simplemente con una letra “b”, Dean Pelic comentó con una letra “B”. Este gesto, de acuerdo con el medio, podría significar un mensaje por parte de él hacia Belinda para que no se minimice, sino todo lo contrario, inflarla.

Sin embargo, no todo es color de rosas ya que las señales de interés y coqueteo que el modelo dejó en el perfil de Belinda generaron reacciones negativas por parte de algunos usuarios de la red social que no son fanáticos de la intérprete puesto que entraron a la cuenta del croata para “advertirle” sobre la cantante. Entre ellos, unos de los comentarios que se destaca pero, vale aclarar, se trata de una cuenta prácticamente anónima, se lee “No hagas caso a Belinda, es UNA BRUJA, saca dinero para ella y su madre, españolitas de quinta, decimos en mi país aguas amigo sobre advertencia no hay engaño”. ¿Cómo continuará esta historia de coqueteo entre la cantante y el modelo croata? Tendremos que estar muy atentos a las redes.