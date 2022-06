¿Christian Nodal está de novio con la rapera argentina Cazzu?

No hay día que el cantante mexicano, Christian Nodal, no sea noticia o tendencia en las redes sociales. Es que, al parecer, le gusta que todos hablen de él y que el foco no se corra de nombre. Después de la ruptura de Nodal y Belinda, la atención se centró en sus vidas individuales. En medio de la polémica que enfrenta el cantante por los nuevos tatuajes y cambios de look que se hizo, algunas personas lo captaron en Guatemala caminando con la rapera Cazzu.

En las diversas fotos y videos, Christian Nodal se dejó ver muy sonriente y tomado de la mano con la cantante mientras disfrutaban de un helado. Hasta el momento no se ha confirmado si únicamente están saliendo o ya formalizaron una relación. Diversos internautas se adelantaron a asegurar que Cazzu sería el nuevo amor de Nodal, ya que se mostraron caminando muy tranquilamente por las calles de Guatemala y, además, ya habían cantado anteriormente. El sitio donde se tomaron las fotos fue Antigua, una ciudad al sur de Guatemala.

Christian Nodal junto a Cazzu.

“Nodal en Antigua” fue una de las descripciones que emplearon los admiradores de Cazzu y de Nodal, pues su presencia en esta región sorprendió a los transeúntes, por otra parte, también se difundieron otras imágenes donde se les vio abrazados desde que bajaban del aeropuerto mientras el intérprete de Botella tras botella sostenía su guitarra negra.

La usuaria de TikTok cuya cuenta es @jassgrajeda23 logró tomarle algunas fotografías a la supuesta pareja y escribió: “Cuando te encuentras a Christian Nodal en Antigua, Guatemala”, a diferencia de muchos artistas quienes intentan “ocultar” a sus nuevos romances tras una ruptura, el joven de 23 años se mostró muy sonriente al notar que estaba siendo fotografiado por la fan que lo reconoció.

Cazzu y Christian Nodal paseando por Antigua de la mano.

Mientras algunos internautas se alegraron al ver a Nodal de la mano de la famosa cantante, hubo quienes se dijeron sorprendidos de verlo con otra mujer a menos de seis meses de haber terminado su relación con Belinda. Otras personas recordaron que en 2019, J Balvin le confesó su amor a Cazzu e incluso interpretaron la acción de Nodal como una “venganza” por la reciente polémica que vivieron, la cual culminó con una “tiradera” al estilo de Residente.

Cabe señalar que hace tres semanas, Cazzu estuvo presente en el Palenque que Christian Nodal ofreció en México, incluso publicó una historia de Instagram cantando el éxito Botella tras Botella. Al ser detectada entre el público, el interprete la acercó al centro del escenario, le ofreció unirse al show durante unos segundos y horas después, replicó todas sus grabaciones en su propia cuenta. “Gracias por venir, Cazzu”, escribió el famoso cantante.

¿Quién es Cazzu?

El nombre real de esta compositora y cantante es Julieta Emilia Cazzuchelli, tiene 28 años y nació en Ledesma, Jujuy, en Argentina. Las colaboraciones que catapultaron su carrera fueron KHEA y Duki, pero en definitiva el trabajo donde se involucró Bad Bunny se convirtió en uno de los más conocidos y mejor valorados dentro del trap.

Cazzu.

La rapera decidió que su vida se dirigiría hacia la música desde que era una niña, pero el primer género musical con el que empezó fue la cumbia, cuando se hacia llamar Juli -K. Parte de su interés por este arte nació gracias a que su padre es un músico amateur. Algunas de las canciones de Cazzu son Mucha data, TURRA, Nada, Matatan, Las Nenas, Sobre mi tumba, Jefa y Visto a las 00:00.

En varias ocasiones Cazzu ha dejado muy en claro que no busca ser reconocida como “una mujer que hace música”, como si fuera algo extraordinario, sino como artista. También ha explicado que sus álbumes son conceptuales y constantemente cambia de estilo. No se sabe si estaría dispuesta a iniciar una relación con Nodal pues hace solo cuatro días, colocó una foto con la siguiente descripción: “Pal’ caraj* el príncipe azul, la princesa se compró un filete y mató al dragón que estaba en el castillo”.