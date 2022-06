Tras anunciar su separación de Piqué, Shakira dio un par de follows en las redes, entre ellos, a Henry Cavill y Chris Evans

Algunas parejas se muestran con tanta solidez que nadie creería en la llegada de su final. Pero parece que, como dice ese dicho popular, nada es para siempre, ni siquiera el amor de la Shakira y Gerard Piqué. La colombiana y el futbolista anunciaron el final de su relación, noticia ha dado la vuelta al mundo, además de alimentar un sinfín de teorías como la supuesta infidelidad del futbolista catalán, o los mensajes ocultos en las canciones de la artista.

Fue a través de un comunicado publicado por la agencia de noticias EFE como confirmaron que luego de 12 años de relación, se están separando, razón por la que pidieron respeto a su privacidad, especialmente por “el bienestar de nuestros niños”. Hasta el momento, no se ha declarado mucho más.

Sin embargo, una de las más grandes tendencias en las redes sociales, fueron los recientes follow que otorgó la cantante a través de Instagram: los actores Henry Cavill y Chris Evans, recordados por sus papeles de Superman y Capitán América respectivamente. Y es que a raíz de la ruptura, los internautas han seguido muy de cerca los pasos que cada uno ha dado, ya sea a través de sus historias en Instagram, de sus seguidores, entrevistas, apariciones en televisión, o cualquier otro material audiovisual.

Shakira.

Henry Cavill, ¿deslumbrado por Shakira?

El comienzo de este vínculo data de 2015, cuando Henry Cavill se presentó en la alfombra roja por el estreno de la película The man from U.N.C.L.E, donde también se presentó la cantante colombiana, solamente como una coincidencia. Sin embargo, las cámaras de televisión, que estaban entrevistando al actor en ese preciso momento, lograron captar el instante en que “Superman” dejó de responder para voltear y admirar la belleza de Shakira.

“¿Esa es Shakira?”, preguntó inmediatamente después de que perdiera todo equilibrio mental, e incluso olvidara la respuesta que intentó hilar segundos antes. Aunque no se puede asegurar que el actor esté interesado en Shakira, ya que sostiene una relación con Natalie Viscuso desde hace un año, una de las verdades es que mientras ella lo sigue en Instagram, él no ha tenido la cortesía de devolver el follow, lo que mantiene en vilo a la mayoría de los seguidores pendientes y fanáticos de esta posible historia.

Henry Cavill.

Del otro lado de la moneda, Chris Evans ¡soltero!

En cuanto a Chris Evans, los usuarios de las redes sociales aseguran que se siguen desde fechas recientes, aunque Instagram no da la oportunidad de acomodar a los seguidores de otras personas por orden cronológico; sin embargo, el hecho de que se sigan mutuamente provocó que los más fanáticos se hicieran ilusiones con una relación entre ambos, desatando así numerosos memes.

Evans continúa soltero, lo ha estado desde hace muchos años. En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, aseguró que siempre ha sido alguien muy independiente, y le gusta más hacer lo que quiera de su vida que entregarse a otra persona. Sin embargo, aseguró que no se cierra al amor, pero si algún día estuviera con alguien, tiene que ser una persona que viva su misma independencia, pues no le gustaría que ninguna de las dos partes cambiara su forma de ser para acomodarse a la otra persona.

Chris Evans.

Por ahora, todo lo que suceda con Shakira es incierto. Tendrá que formar una vida lejos del futbolista, lo que podría implicar abandonar el país donde viven, y luego tomar la mejor decisión para sus hijos. Mientras tanto, en fechas recientes se reveló a través de El Economista que Shakira no quiere seguir viviendo en Barcelona y planea llevarse a sus hijos a otro país. En tanto que Piqué, según fuentes confidenciales, pero cercanas a la pareja, quiere que sus hijos se queden en Barcelona, donde nacieron y tienen a sus amigos.