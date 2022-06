¿Sabías que Kevin Feige estuvo a punto de renunciar a Marvel para ir a trabajar a DC Comics?

La pregunta que nos hacemos todos es qué hubiera pasado con Marvel si efectivamente Kevin Feige cerraba trato con DC Comics y se retiraba de la franquicia más exitosa del mundo. Es que nadie puede ponerlo en duda, Kevin Feige hoy es sinónimo de éxito y una de las mentes creativas más importantes detrás del Universo Cinematográfico de Marvel. Nadie en su sano juicio podría cuestionar las ideas del ejecutivo visionario que ayudó a construir la franquicia más exitosa en la historia del séptimo arte. Sin embargo, no siempre todo fue fácil para Feige que en el pasado mantuvo serias diferencias con otro de los responsables de la marca.

Se trató de Ike Perlmutter, antiguo responsable del sector televisivo de Marvel, con el que tenía serias diferencias personales y profesionales que desgastaron el día a día de Kevin Feige en la empresa durante esa época. El cansancio llevó a este talentoso ejecutivo a negociar directamente con Warner Bros para saltar de vereda y hacerse cargo del Universo Extendido DC.

Kevin Feige.

Según un reporte del medio Puck: “Kevin Feige mantuvo negociaciones muy serias con Warner Bros. Pictures para liderar el Universo Extendido DC en un momento en el que deseaba escapar de la supervisión creativa de Ike Perlmutter”. ¿Qué hubiera pasado con la guerra tácita entre Marvel y DC que actualmente está ganando la primera compañía en gran medida por la actuación de Kevin Feige?

Muchos señalan que reemplazar a Walter Hamada, como responsable del área de DC Films, hubiera significado un gran volantazo para la marca especialmente teniendo en cuenta que las películas bajo la supervisión de Hamada fueron fracasos con importantes cuestionamientos por gran parte del fandom que quiere ver imponerse la visión de Zack Snyder en el DCEU.

Kevin Feige.

Por otra parte, Marvel seguramente hubiera acusado el golpe de perder al cerebro detrás del Universo Cinematográfico que más creció en la última década y que logró expandirse incluso al mundo de la televisión con series importantes en la plataforma Disney Plus. La visión de Feige es clave para que el MCU sea la franquicia que domina a la industria de Hollywood en la actualidad con contenido de calidad y las historias más fascinantes de un género inagotable. Querido Kevin Feige, el universo Marvel y todo el fandom te pide que no vuelvas a dudar y no abandones este barco que, seguramente, irá por más aventuras y éxitos en el futuro.