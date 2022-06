Revelan cuál será el futuro de Amber Heard en Hollywood tras el juicio con Johnny Deep

Tras más de seis largas semanas, hace algunos días atrás terminó el polémico juicio por difamación en el que se enfrentaron Johnny Depp y Amber Heard. Todo surgió tras una demanda que inició el actor contra su exesposa por un artículo que había publicado en The Washington Post en 2018, donde aseguraba haber sido víctima de violencia doméstica.

Los interrogatorios a los que se sometieron los protagonistas y las declaraciones que hicieron durante su paso por el estrado, dejaron en evidencia y sacaron a la luz muchos detalles de su complicada relación sentimental. Sin embargo, quien no salió favorecida de ellos fue la actriz de Aquaman, quien fue acusada de difamar a su ex.

Lo cierto es que lo que estaba en juego en aquella corte del estado de Virginia no eran solo unos millones de dólares, sino la credibilidad de Amber Heard que quedó obsoleta en este momento. Ahora, algunos medios especializados aseguran que esto podría significar el final de su carrera en Hollywood.

Mientras que Johnny Depp espera reanudar su carrera y volver a recuperar las ofertas que le llovían antes de que su exmujer lo acusara de golpearla y abusar de ella, la rubia no podría correr la misma suerte. Según aseguró Page Six en un artículo, se espera que la actriz no conseguirá un papel importante en los próximos meses.

Por lo pronto, Amber Heard está tratando de encontrar la manera de poder abonarle los poco más de 10 millones de dólares que la corte fijo que debía pagarle a Johnny Depp. Fue su misma abogada quien aseguró que no contaba con esa suma de dinero, lo que podría complicar su situación.

Mientras tanto, un productor habló con el mencionado medio y aseguró: “¿Amber realmente trabajó alguna vez en Hollywood? ¿En qué otra cosa estuvo realmente aparte de la película Aquaman? No creo que ella haya sido nunca un ‘ticket caliente’. Johnny la hizo interesante”.

“La mayoría cree que se aprovechó del movimiento #MeToo y, por lo tanto, es ‘peligroso’ para alguien contratarla. No mostró arrepentimiento incluso cuando las cosas se desmoronaron en la corte”, confió también otra fuente cercana a la industria del cine, con cierta similitud a lo que se comenta en redes sociales al respecto.

Lo cierto es que son muchos los que coinciden que para ella será muy difícil volver a recomponer su carrera y posicionarse como una gran actriz, porque a decir verdad, fue el mismo Johnny Depp quien le consiguió su papel más importante hablando con Warner Bros.