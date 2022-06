“Los artistas siempre deben buscar la manera de verse bien”, aseguró Lucía Méndez, por eso, ella también usa filtros

El que esté libre de pecados o de filtros que tire la primera piedra. Los filtros en redes sociales son más comunes de lo que se puede imaginar, puesto que los usuarios siguen las tendencias que las celebridades imponen en los contenidos que suben a sus perfiles, siendo indirectamente responsables de que la realidad sea alterada con diversos fines y todo luzca “bello”, “perfecto” y sin defectos.

Por ello cada vez son más los artistas que han decidido poner fin a su uso, así como muchos otros más el expresar abiertamente que sí hacen uso de ellos siendo la tendencia más potente entre las celebridades mexicanas. Bajo ese contexto, Lucía Méndez no dudó en reconocer que le hace algunos arreglos a sus contenidos, asegurando que son necesarios pues una celebridad siempre debe verse bien, no solo por egocentrismo o vanidad, sino porque es su trabajo.

“Yo sí pongo mi filtro, claro que pongo mi filtro, pero por supuesto que pongo mi filtro. Pero tampoco al punto de que no sea tan marcada la onda, que no te veas tan diferente ya en persona, pero sí uso filtro porque si no usas filtro estarías loca”, expresó ante las cámaras del matutino conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Lucía Méndez.

La idea de que verse bien es parte indispensable del trabajo de todas aquellas celebridades que sin importar la esfera o rama a la que pertenezcan, necesitan tener un tipo de porte saludable que refleje todo aquello, de manera positiva, que se quiere compartir, por lo que es necesario que se cuiden a profundidad todos los elementos que permiten que un famoso se vea bien o mal en fotos, televisión o programas.

“Es que un filtro por ahí es mucho mejor, te refresca. Yo creo que todas somos de una manera con la cara lavada y de otra manera ya maquilladas, por eso sí es necesario un filtro pero claro de manera suave, obvio. Yo siempre me preocupo por estar bien iluminada, desde joven decía ‘Mi luz’, hasta me hacen burla todos, pero si no tienes luz te ves horrible, así tengas 20 años o el mejor maquillaje, lo que sea, pero si no tienes una buena luz te ves muy mal “, agregó Méndez.

Verónica Castro junto a su hermano José Alberto Castro. La fotografía de la polémica por abuso de filtros.

Estos comentarios han sido tomados por usuarios en redes sociales como una indirecta a su rival, Verónica Castro, después de que la actriz de Los ricos también lloran se viera envuelta en un gran escándalo por compartir imágenes con retoques excesivos que fueron desmentidos por su hermano José Alberto El Güero Castro en su cuenta de Instagram, siendo para él un divertido momento, pero para las redes algo complicado de debatir.

“Como que la rivalidad no termina porque si se dan cuenta como Lucía dice que sí está bien usar filtros pero sin pasarse de la raya fue como una cachetada de guante blanco para Verónica Castro”. " Es mejor hacerlo como Méndez: reconocer que te arreglas en las fotos, sin exagerar, pero dejando en claro que sí lo haces y no lo ocultas”. “Casualmente le preguntan sobre esto después de que la Vero pasara un fin de semana complicado por las burlas que salieron después de subir su foto más retocada que nada”. “Pues me gusta más Castro pero la neta se pasó con sus filtros y como dice Lucía no tiene nada de malo ponerlos y saberlo reconocer, pero con medida”, expresaron cientos de usuarios en la red social Twitter respecto a este tema tan controversial que nos tiene a todos opinando de lo mismo.