Se reveló la identidad de la pareja de la primera esposa de Marc Anthony

Dayanara Torres es una exMiss Universo que actualmente posee una gran popularidad en todo el continente. Actualmente la bellísima modelo nacida en Puerto Rico se dedica a ser presentadora de TV por lo que constantemente está frente a las cámaras, a veces preguntado y otras tantas siendo ella la entrevistada.

Hasta el momento, es la única foto de Dayanara Torres junto a su novio.

Recientemente la exesposa de Marc Anthony fue tendencia en diversos medios de espectáculos ya que se reveló la identidad de su pareja. Hasta el momento solo se sabía que él tenía raíces brasileñas, pero ambos estaban de acuerdo en mantener su relación en privado. Fue un programa de radio que donde se reveló la identidad del novio de Dayanara Torres.

En la estación de radio "La mega de Puerto Rico", el conductor de uno de los programas llamado Jorge Pabón dijo quién era esa persona. En el mencionado espacio, Molusco, como es conocido popularmente el presentador estaba hablando de los Premios Heat y fue en ese momento que dijo que el productor Marcelo Gama, era la persona que conquistó el corazón de Dayanara Torres.

Marcelo Gama es la pareja de la bella puertorriqueña.

Jorge Pabón se dio cuenta cuando vio la cara de sus compañeros que había cometido un error al revelar el nombre de la pareja de la exMiss Universo. Luego de ese dar a conocer el nombre del mismo dijo: "Es un gran productor, que, por cierto, no sabía que él era el novio de Dayanara. No es que no se pueda decir. Son personas discretas, claramente son personas maduras, buenas… Están en el faranduleo".