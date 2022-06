¿Qué respondió Yalitza Aparicio sobre los comentarios de sus fotos en traje de baño?

Yalitza Aparicio Martínez fue la primera actriz indígena mexicana en ser nominada a los premios Oscar por su excelente interpretación en la película Roma de Alfonso Cuarón. Pero Yalitza no pertenecía al mundo de los artistas y las cámaras. Ella viene de un ámbito con un perfil más bajo y, antes de aparecer en la pantalla grande, se dedicaba a la educación como maestra de preescolar.

A pesar de su popularidad, Yalitza Aparicio tiene una estilo muy particular de trabajar en el ambiente de la actuación. Defendió su postura de no aceptar diversos proyectos luego de su gran debut en Roma. Aunque no quiso hablar mucho acerca de la serie en la que compartirá créditos con Óscar Jaenada y Joaquín Cosío, inspirada en el documental Familia de medianoche, la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca confesó el motivo que la hizo pensar sobre las propuestas que realizará en el medio artístico.

“He estado trabajando a paso lento, pero con cosas maravillosas que para mí son muy importantes, no sólo en mi vida laboral, sino en esta parte activista. De ahí en fuera, les puedo decir que estoy muy contenta de poder estar trabajando con muchas personas maravillosas y estar conociéndolos alrededor de estos rodajes”, declaró en entrevista para el programa Ventaneando.

Yalitza Aparicio Martínez.

Tras ser cuestionada por la emoción que le produce regresar a las aulas para compartir experiencias sobre su incursión como actriz, Yalitza explicó: “Es algo maravilloso, son sueños que muchas veces no te los imaginas. La misma sociedad te había limitado a soñar y a aspirar más cosas, pero ahora todo lo que estoy viviendo siento que también ayuda para que muchas personas que lo están observando puedan también luchar por estas cosas y obtenerlas”, destacó.

Finalmente, comentó que todo lo que ha compartido en redes tiene una doble intención con sus seguidores, aunque prefirió solo reírse cuando escuchó el comentario de su foto en bikini. “Más allá de lo que se ve en la pantalla todos somos seres humanos, tenemos una vida, tenemos sueños fuera de pantalla y también me gusta compartir esa parte con ellos. Somos aventureros, nos gusta la comida, somos personas normales y justo es lo que me gusta, que también se vea reflejado en mis redes sociales”, expresó la actriz.

“Pero siempre hablo de amor propio y la verdad es que me amo tal como soy. Además, soy la versión más joven, del resto de mi vida”, añadió la joven mexicana de 28 años.