Esta semana llega Ms Marvel a la pantalla de Disney Plus. Todo lo que tenes que saber antes de su estreno

Si hay una industria que se vio muy afectada con la aparición del Coronavirus, esa fue precisamente la cinematográfica. No sólo tuvieron que interrumpir miles de rodajes en curso sino que los proyectos programados cómodamente para los próximos años se suspendieron o postergaron sin fecha precisa y esto atrasó por mucho tiempo producciones que ya habían dado el visto bueno para sus estrenos.

Sin embargo, los rodajes volvieron al ruedo lentamente y con mucho esfuerzo y, aunque la espera fue larga, todo lo prometido ya está en camino nuevamente. El Universo Cinematrográfico de Marvel estrenó en lo que va del año Moon Knight y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero continuará ofreciendo lo mejor para sus millones de fanáticos en todo el mundo. En este caso, en los próximos días llega la serie Ms. Marvel al servicio de streaming Disney Plus y acá te contamos por qué no te lo tenés que perder.

Iman Vellani como Kamala Khan.

Esta nueva historia de Marvel se centra en Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que crece en la ciudad de Nueva Jersey. Ella es una ávida jugadora y una voraz escritora de fan-fiction, ya que es seguidora de los superhéroes con una imaginación descomunal, especialmente cuando se trata de Capitana Marvel. Al mismo tiempo, siente que no encaja en la escuela y, a veces, incluso en su casa, pero solo hasta que obtiene los superhéroes de su figura favorita su vida parece mejorar.

Iman Vellani es quien interpreta a Kamala Khan en esta nueva producción de la franquicia en Disney Plus, pero no estará sola. El reparto también está compuesto por: Aramis Knight (Kareem), Saagar Shaikh (Amir Khan), Rish Shah (Kamran), Matt Lintz (Bruno Carrellli), Zenobia Shroff (Muneeba Khan), Mohan Kapur (Yusuf Khan), Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azher Usman, Travina Springer, Nimra Bucha, Alyy Khan, Alysia Reiner, Fawad Khan, Mehwish Hayat y Laurel Marsden.

Ms Marvel.

Se trata de un proyecto oficializado en agosto de 2019, tras una presentación de Kevin Feige en la edición de ese año de la D23 Expo de Disney. Allí revelaron a Bisha K. Al como su showrunner, pero sin dar demasiados detalles hasta el momento de su rodaje. Finalmente, llegaron al set de grabación en noviembre de 2020, pero los tiempos fueron modificados por la pandemia del Coronavirus y se vieron en la obligación de cambiar su fecha de lanzamiento.

Originalmente estaba programada para arribar al streaming en noviembre de 2021, pero el Covid no lo permitió. Con el correr de las semanas se conoció que Ms. Marvel se estrenará en Disney Plus el próximo miércoles 8 de junio, con 6 episodios que se estrenarán uno por semana. A continuación, te compartimos el trailer para que puedas espiar algunas de las escenas que verás en la nueva serie de Marvel.