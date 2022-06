¿Emilia Clarke vuelva a Star Wars?

Algunas películas que tienen la intención de funcionar como precuelas o secuelas en una saga, no llegan a funcionar y pegar del todo entre el público, sin embargo, no sucede lo mismo con los actores y los personajes que interpretan. Es el caso de la británica Emilia Clarke que desafía y supera todas las propuestas que llegan a sus manos porque se para frente a las cámaras y sólo se limita a cautivar sea cual sea el rol que deba desempeñar en el momento.

Solo fue la película que mostró los orígenes del personaje que acompaña a Luke Skywalker y la Princesa Leia contra el Imperio. En esta cinta Han aprovecha la demanda emergente de híper combustible y otros recursos mientras se encuentra en medio de un atraco junto a otros criminales, donde conoce a Chewbacca y Lando Calrissian además de la hermosa Qi’ra interpretada en este caso por Emilia Clarke.

Emilia Clarke como Qi'ra.

El film no tuvo la mejor de las recepciones pero el personaje a cargo de la protagonista de Game of Thrones sí se llevó muchos aplausos además de que los fanáticos de la franquicia se preguntan cómo sigue su historia. Después de todo, es parte del sindicato criminal Crimson Dawn donde se convierte en la mano derecha de Darth Maul. Ella seguirá adelante con una motivación extra: destruir a los Sith.

Jonathan Kasdan, guionista de Solo, habló con Screen Rant y dijo: “Creo que sí. Creo que algún día veremos qué sucedió y cómo Qi’ra avanzó por el mundo, a través de los sindicatos del crimen. Hablé con Jon Favreau al respecto, él es un gran admirador de Solo, y algunas de las cosas que construimos. Y dije: ‘Bueno, tú eres el tipo para resolverlo’. Siempre busco en él para mantener viva la historia y que continúe”.

Por su parte, Jon Favreau está a cargo de series como The Mandalorian y The Book of Boba Fett por lo que tiene en su poder la posibilidad de traer nuevamente al personaje de Emilia Clarke y avanzar con la historia de Qi’ra en esta galaxia lejana donde los sindicatos criminales son moneda corriente. Después de todo el mismísimo Boba Fett tuvo que lidiar con el Sindicato Pyke y el peligroso cazarrecompensas Cad Bane en su programa de Disney Plus.

Emilia Clarke como Qi'ra.

Además, John Favreau participó de la película Solo como Rio Durante, un personaje que muere al comienzo del film. Su admiración por aquella película puede significar el retorno de algún personaje en The Mandalorian y Qi’ra es una de las grandes candidatas por la buena recepción que tuvo en los fans además, por supuesto, de la popularidad de Emilia Clarke.

A continuación, te compartimos el trailer completo de la película Solo donde vas a poder encontrar a la actriz Emilia Clarke deslumbrando con su interpretación de Qi’ra.