Por qué a Johnny Depp no le gustó besar a Keira Knightley

Desde hace varias semanas Johnny Depp se convirtió en el protagonista de la escena mediática mundial a causa de su polémico juicio contra Amber Heard por difamación. Ahora, con el enfrentamiento legal terminado y saliendo triunfante de él, el actor confía que, con su imagen nuevamente limpia, volverá a recuperar su carrera como una de las grandes estrellas de la industria por el cual muchas productoras se peleaban por tener.

A raíz de toda la disputa que ha tenido en vilo al mundo entero, salió la interrogante de si el actor volvería a formar parte de la saga de Piratas del Caribe, en la cual dio vida al icónico capitán Jack Sparrow. Sin embargo, desde el estrado y siendo interrogado por el abogado Benjamin Rottenborn, aseguró que no lo haría ni por toda la plata del mundo.

Keira Knightley y Johnny Depp en Piratas del Caribe.

Lo cierto es que Johnny Depp no tiene en plan volver a ser parte de la famosa historia de piratas de Disney, ni volver a reencontrarse con sus antiguos compañeros de elenco, como Orlando Bloom y Keira Knightley, quienes ya se habían despedido de la producción tiempo atrás.

Pero sin embargo, como consecuencia de eso y de todas las relaciones amorosas que salieron a la luz en estas más de seis semanas que duró el juicio, muchos comenzaron a preguntarse si el actor había tenido también algún amorío dentro del set de rodaje de Piratas del Caribe. Eso recordó la química que había con Knightley en algunas escenas y el famoso beso que se dieron en Piratas del Caribe: El cofre de la muerte.

De aquella escena mucho se dijo, porque aquel encuentro había sido uno de los más esperados por los fanáticos de la historia. En su momento, Keira Knightley contó a TMZ que besar a Johnny Depp había sido como un sueño hecho realidad, debido a que en su juventud fue muy fanática del actor y era su amor platónico.

Sin embargo, del lado del actor no fue de la misma forma. Él mismo reveló que aquel beso fue muy incómodo, no por algo físico de la actriz sino porque era mucho más menor que él y eso lo incomodaba un poco. En diálogo con Vanity Fair contó: "Besar a alguien con quien no estás involucrado románticamente siempre es incómodo, pero el hecho de que Keira sea 20 y tantos años menor que yo lo hizo infinitamente más incómodo. Aún así, ella se portó bien e hicimos lo que teníamos que hacer”.

Keira y Johnny en Piratas del Caribe.

Por su parte, Knightley habló en más de una oportunidad de lo cómoda que se sentía trabajando con el actor: "Es realmente extraño, porque él es una gran estrella de Hollywood, pero es un tipo tan agradable. Estábamos en el vagón de servicios de artesanía y él preparaba una taza de té y teníamos charlas y nos reíamos. Es realmente, realmente, realmente encantador”.