Así es la relación de Ricardo Montaner con sus cuatro nueras y su yerno Camilo

Nadie puede negar que el clan Montaner es una de las familias más populares y queridas del mundo del espectáculo latinoamericano. También es cierto que Los Montaner han crecido en número de integrantes. Todos los hijos están casados y se van convirtiendo en padres. Recientemente, el jefe de la dinastía, Ricardo Montaner, reveló como se lleva con sus cuatro nueras y con Camilo Echeverry.

Los Montaner son una de las familias artísticas más queridas de la industria musical latinoamericana.

En 1989, el compositor venezolano, se casó en segundas nupcias con Marlene Rodríguez Miranda, quien era la hija del principal accionista y dueño de la discografía que le abrió las puertas, “Sonorodven”. Como resultado de sus dos matrimonios, Ricardo tuvo cinco hijos: Héctor, Alejandro, Ricardo, Mauricio y Evaluna. Todos ellos han seguido sus pasos, aunque algunos han alcanzado mayor éxito que otros. Un caso que resaltar es el de Mau y Ricky, quienes han conseguido gran popularidad con canciones como “No puede ser”, “Mal acostumbrado” y “Mi Mala”, colaborando también con artistas de primer nivel como Karol G, Lali y Leslie Grace.

Cómo es la relación con sus cuatro nueras y con su yerno Camilo

Ricardo Montaner dio una entrevista recientemente para el medio mexicano “El Universal”, donde confesó que se considera un buen suegro y que tiene muy buena impresión de las parejas de sus hijos. “Es que no hay razón para no amar a esa gente, mis nueras son todas amorosísimas y Camilo, bueno, es un pan maravilloso, entonces ¿cómo no voy a ser buen suegro?”, aseguró el compositor.

Para Ricardo Montaner la familia lo es todo.

Además, recalcó que para él su familia e hijos son los que lo motivan a vivir y quienes le dan mucha felicidad. “Lo que tengo que hacer es corresponder a la personalidad de ellos y a lo maravilloso que son mis nueras, todas aman a mis hijos con un amor infinito, con una devoción y los ayudan a echar para adelante en la vida, que eso es muy importante en un matrimonio”, continuó Ricardo.

Asimismo, hace unos meses, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que dejó en claro el inmenso amor y cariño que le tiene a todos los miembros de su familia. “La familia es el tesoro más grande, cuidarla con amor y defenderla a toda costa es la clave. Este #tbt está dedicado a todo aquel que como yo estaría dispuesto a lo que sea con tal de ver a su familia feliz… Los Montaner”, escribió en la descripción de la foto.