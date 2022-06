¿Marc Anthony y Jennifer Lopez se encuentran distanciados por culpa de Nadia Ferreira?

A principio de marzo, Marc Anthony hacía pública su relación con Nadia Ferreira, y tan sólo un mes y medio después ya están comprometidos, algo que al parecer no le ha gustado mucho a su ex pareja JLo.

Con casi ocho años de divorciados, el cantante puertorriqueño y Jennifer López siempre han mantenido una buena relación amistosa por el bien de sus mellizos. Sin embargo, al parecer la “Diva del Bronx” no está muy contenta con la ex reina de belleza. Cabe recordar que en el cumpleaños número 23 de Nadia, Marc decidió darle un anillo de compromiso muy parecido al que dio a JLo en 2004, pero no tan costoso. Por su parte, JLo de 52 años de edad, se encuentra en una de sus mejores etapas de la vida, ultimando los detalles para su próxima boda con Ben Affleck.

Jennifer y Marc junto a sus hijos.

Al parecer Marc Anthony ha apoyado su decisión de unirse en matrimonio con Affleck, aunque JLo no estaría tan convencida de la relación del salsero con la ex Miss Paraguay.

JLo no confía en Nadia Ferreira

Todo parece indicar que la joven modelo de 23 años de edad no es bien vista por la empresaria, por lo que ella y su ex esposo se encuentran distanciados. El malentendido habría surgido cuando Jennifer se enteró del compromiso por la prensa y no por él mismo, hecho que la dejó muy sentida y a que consideró que eso fue una falta de gesto de respeto y de su amistad.

JLo no cree que Nadia Ferreira pueda ser una buena madrastra.

Una fuente cercana a la intérprete aseguró que el compromiso de la pareja se le hace verdaderamente apresurado, considerando que tienen tan sólo seis meses de relación. Todo esto sin mencionar que la cantante tampoco ve muy bien a la joven, pues no está muy convencida de que ella pueda ser una buena madrastra para sus mellizos, por lo que no aprueba el compromiso. "Jen no está contenta con Marc en este momento ya que no entiende sus motivaciones, le parece un casamiento apresurado y no confía en Nadia Ferreira como madrastra de sus hijos", aseguró una fuente cercana a JLo.

Las supuestas declaraciones de la actriz han sido un verdadero debate en redes sociales, ya que algunos internautas aseguran que está celosa, pues siempre pensó que sería el amor platónico de su ex esposo. Es sabido que en los medios de comunicación han criticado esta nueva relación de Marc, sobre todo por la gran diferencia de edad entre ambos.