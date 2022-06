“Girasol”: la durísima canción que Christian Nodal le compuso a J Balvin

Christian Nodal sigue estando en el ojo del huracán debido a las continuas polémicas en las que está envuelto. Primero fue el final de su relación con Belinda, luego sus tatuajes, después su nuevo look, y ahora por su reciente pelea con J Balvin.

Los cantantes protagonizaron en redes sociales, pues lo que inició como broma del reguetonero colombiano, que criticó el cambio de look de Nodal al publicar una fotografía de ambos con un texto: “Encuentre las diferencias”. Esto no cayó bien a Nodal y arremetió contra Balvin, hasta llegar a componerle una canción que fue lanzada hace pocas horas.

Nodal le compuso a J Balvin una canción al estilo "tiradera" de Residente.

Por su lado, el reguetonero no se quedó atrás y se burló de los tatuajes del cantante, especialmente con uno que decía "Belinda", hecho que enfureció al exponente del regional mexicano

Nodal lanza canción sobre J Balvin

El cantante del género regional había anunciado que estaba componiendo una canción contra J Balvin y este sábado lanzó el tema llamado "Girasol", un tema a modo de "tiradera" al igual que René, ex integrante de Calle 13.

El nuevo y polémico look de Christian Nodal.

Lejos del estilo de canciones que tiene acostumbrado Nodal a sus seguidores, surgió una canción con toques de rock y hasta rap. "Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear", dice en parte de la canción. En la canción el intérprete de "Botella tras botella" hace muchas referencias desde su look, que en realidad está inspirado en el fallecido vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, hasta el amor que tiene por la música: "Tú eres un chiste cada vez que intentas cantar".

“No hay que ser mierda nunca en la vida, porque estas cosas son las que pasan cuando se es mierda, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas. Respétense y respeten a los demás”, contiene uno de los versos de “Girasol”. Incluso hasta sobre Belinda escribió, comparando su relación con el caso de Johnny Depp y Amber Heard: "¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno. Si la ‘innombrable’ me arma un caso eso verán de nuevo".

A pesar de que lanzó la polémica canción, el cantante se arrepintió por su pelea con J Balvin y en un concierto aseguró que las cosas están arregladas. “Lo siento mucho Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo. Yo la he cagado muchísimo, pero aquí estoy, he afrontado cualquier problema que he creado, cada situación yo la arreglé”, aseguró.