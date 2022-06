De cuánto fue la cifra millonaria que le ganó Johnny Depp a su exesposa Amber Heard

Johnny Depp volvió a recuperar la paz tras vencer en el juicio a su exesposa Amber Heard por difamación. Este evento fue viralizado en todas partes de mundo y millones de personas se mostraron a favor y encontra de los talentosos actores de la pantalla grande. La mayoría de ellos estaba del lado del protagonista de la película "Piratas del Caribe".

Quedó demostrado que Johnny Depp posee millones de seguidores en todo el mundo.

Sin embargo, no todo es color de rosa ya que muchos piensan que gracias a este juicio Johnny Depp perdió millones de dólares por las películas de las cuales fue quitado. Un ejemplo de ello, pertenece a la secuela de "Animales fantásticos", donde el personaje que protagonizó Depp fue reemplazado por otro actor.

Es por ello que muchos de sus seguidore que están ansiosos de que se diera esta excelente noticia para Johnny se preguntaron de cuánto es la suma que le ganó a su exesposa y actriz, Amber Heard. El jurado otorgó a Depp $10 millones de dólares en daños compensatorios y $5 millones en daños punitivos en el juicio. Sin embargo, los daños punitivos fueron reducidos inmediatamente por el juez Penney Azcarate al límite legal de Virginia de 350 mil dólares.

Parte del comunicado que publicó Johnny Depp tras vencer a Amber Heard.

Luego de conocerse el fallo de la corte, Johnny Depp anunció un comunicado. Parte del mismo dice lo siguiente: "Me hicieron denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenido odioso, aunque nunca se presentaron cargos en mi contra. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tenía un impacto sísmico. Impacto en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente honrado”.