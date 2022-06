Cuál es el paso que Livia Brito quiere dar con su novio en 2022

Desde hace poco más de tres años, Livia Brito está en pareja con el entrenador personal Mariano Martínez. Pese a que la actriz cubana mantiene un muy bajo perfil en lo que respecta a sus relaciones amorosas, fue ella misma quien confesó que cuando se conocieron él no sabía quien era ella, porque no es de México sino de Venezuela y que fue la encargada de dar el primer paso.

“Pasaron los meses y él ni enterado. Me gustaba que no sabía quién era yo. O sea literal, yo decía 'bien, bien, no sabe quién soy yo, vamos a empezar de cero’”, confió la actriz por medio del canal de YouTube de Pinky Promise.

Livia Brito y su novio, Mariano Martínez.

Además, fue allí donde Livia Brito confesó qué es lo que más le gusta de su misteriosa pareja: “Me llamó mucho la atención su personalidad, honestamente, porque era muy tranquilo, o sea como que nunca, nunca como que hizo más de lo que tenía que hacer. O sea nunca se propasó, jamás me insinuó, nunca me vio de otra forma más que como su clienta, o sea jamás, jamás, jamás y uno como mujer lo siente”.

Ahora, la actriz de La Piloto reveló que tras tantos años de amor los dos están listos para dar un siguiente paso en la relación y que ya lo pusieron en marcha. A Livia le picó el bichito de la maternidad y está buscando agrandar la familia con Mariano Martínez.

“Yo creo que tener un bebé, sí, le podría pedir tener un bebé, si se da, pues adelante, estoy trabajando en eso”, reveló la artista en el programa Hoy cuando le consultaron sus planes para este 2022. Luego sumó: "Ya quiero ser mamá, yo creo que dos bebés. Obviamente todo a su tiempo, es un proceso, pero ya estoy planeando ser mamá, si se da ahorita adelante, si no pues hago otro proyecto”.

Fue allí donde Livia Brito también contó que desde los 15 años planeaba convertirse en madre y que si llegara a hacerse realidad su deseo está lista para poner en pausa su carrera como actriz por un tiempo: "Un retiro yo creo que de un año, son nueve meses de embarazo y ya después el tiempo para estar con mi baby y ya después en lo que nos recuperamos las mujeres, pues llevamos un proceso y todo eso”.