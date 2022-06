¡UPS! Fue sin querer, ¿queriendo? A Lily Collins se le escapó una pista sobre la nueva temporada de Emily in Paris

Tras los éxitos de las temporadas 1 y 2 de Emily in Paris, arrancó oficialmente el rodaje en la capital parisina de la tercera y esperada temporada de la popular serie de la plataforma Netflix. Las propias protagonistas, Lily Collins (Emily) y Ashley Park (Mindy) lo hicieron saber a través de la publicación de una foto posando muy alegres y animadas, listas para darlo todo nuevamente. No obstante, dicha publicación generó especulaciones entre los más atentos y fanáticos de la historia, ¿se viene un cambio de look para Emily?

Hace seis meses que nos sumergimos en un mar de dudas: ¿continuará Emily trabajando en París? ¿Se marchará a Chicago? ¿Se quedará con Alfie o con Gabriel? Parece que ya queda menos para resolver todas estas incógnitas, porque acaba de arrancar oficialmente el rodaje de la tercera temporada. Algo que pudimos intuir cuando vimos a Lily Collins en el aeropuerto de la capital francesa durante el fin de semana pasado, pero ahora fue la propia actriz quien lo confirmó. A través de sus redes sociales, compartió una foto posando junto a su compañera, Ashley Park. "¡Reunidas en París! Que comience el rodaje de la tercera temporada", comentó.

Las dos intérpretes posaron sonrientes con la Torre Eiffel de fondo para anunciar su regreso, ambas con un conjunto muy similar formado por básicos: pantalones vaqueros, camiseta crop top y americana. Y… ¿Pueden notar algo diferente en la cabellera de Lily Collins? Esa es la misma pregunta que se han hecho algunos de sus seguidores más atentos, quienes no solo se han percatado de que el cabello de la británica parece algo más corto, sino que además cambió el flequillo tupido que llevaba hasta ahora por un favorecedor corte tipo cortina, uno de los peinados tendencia de la temporada.

Hace meses que la actriz decidió adoptar este flequillo en su día a día, inspirada por el estilo de las parisinas, algo que ella misma admitió tras observar lo bien que les quedaba a las chicas francesas. Le gustó tanto que, justo después de terminar el rodaje de la segunda temporada de la serie, quiso pasar por la peluquería. Y es que parece que Emily en París ha influido no solo en el estilo beauty de Lily Collins, también hasta en su forma de vestir, incorporando a su armario las mismas prendas que lleva su personaje.

Lily Collins luciendo su flequillo.

Durante los diferentes capítulos hemos visto un auténtico despliegue de moda, tanto que el vestuario de la serie ha terminado influyendo en las tendencias del momento. Emily cambia de conjunto tantas veces que apenas repite una sola prenda a lo largo de la trama. Pero eso sí, hay algo que mantiene siempre igual: su cabello. ¿Te has fijado en que más allá de ondularlo o recogerlo en perfectos moños pulidos, su pelo nunca cambió de corte ni de color? Siempre lo mantuvo largo, recto y con la raya al medio.

Algo que podría estar a punto de cambiar. Y es que ahora sabemos que el rodaje de los nuevos episodios comenzó, y gracias a Lily Collins, podemos apreciar que el flequillo formará parte, por el momento, del look con el que podremos ver a Emily durante esta nueva entrega. Para confirmarlo tendremos que esperar unos meses: aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la tercera temporada, si nos basamos en que las dos anteriores vieron la luz a finales de año, es muy posible que podamos disfrutar de ella este otoño. Esperemos que nos vayan haciendo parte con mínimos adelantos porque las expectativas sobran.