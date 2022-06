Mirá cómo luce Erika Buenfil sin una gota de maquillaje

Hace unos días la actriz Erika Buenfil viene dejando a todos boquiabiertos y muy sorprendidos. Primero, con su radical y rejuvenecedor cambio de look y, ahora, mostrando su rostro sin maquillaje encima en una fotografía que conquistó a todos sus seguidores y fanáticos. ¡Y luce bellísima!

Es que la protagonista de Vencer el pasado compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que se dejó ver con la cara completamente al natural, desde un área de peinado y maquillaje lista para que comenzaran a trabajar en su nuevo y expectante look.

Una fotografía muy similar fue compartida en sus redes sociales días atrás en las que también se animó a posar sin nada de maquillaje sorprendiendo a millones de internautas, quienes no tuvieron más que halagos para la actriz de 58 años.

Pero para llegar a tener una piel suave, hidratada, brillante y lisa no basta con tener suerte o utilizar productos súper caros. La actriz expresó que ella tiene especial esmero en los cuidados personales, les presta mucha atención y esfuerzo para llegar casi a los 60 años y lucir el rostro sin filtros ni cosmética encima. Erika compartió en varias ocasiones el miedo que le tiene al bisturí por ello, destacó, que lo único que procura es llevar una alimentación sana y seguir al pie de la letra su rutina de cuidado de piel.

“Me desmaquillo con toallita, luego utilizo un tónico que me quite lo residuos, la bifásica para los ojos, agua y jabón, crema de noche y gotitas y el hialurónico y todos los tónicos y iónicos habidos y por haber, y luego ya te oreas”, compartió a Vanidades recientemente. Buenfil confesó también que entre sus secretos de belleza están los tratamientos estéticos no tan invasivos en el rostro, ya que, expresó que teme perder su expresión.

“El bótox, mascarillas y otro tipo de cosas. Ahorita me pongo bótox, pero me pongo cada seis o siete meses y, también, me pongo muy poquito porque sí me da miedo a perder la expresión. Eso en cámaras se nota y queda horrible”, afirmó la exitosa actriz.