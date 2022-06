Hunter Schafer, la actriz de Euphoria, denunció acto transfóbico cometido en un bar en Alemania

Parece increíble, pero todavía sigue sucediendo en las ciudades más importantes del mundo y en los sitios de acceso público. La discriminación, el racismo y el odio siguen latentes y aparecen cuando menos lo esperamos, y la prohibición de ciertos derechos generan tal impotencia que es imposible quedarse callado. Una de estas desagradables situaciones le tocó vivir a la actriz Hunter Schafer, quien saltó a la fama interpretando a Jules en la serie de HBO, Euphoria.

Hunter denunció un acto de transfobia que ocurrió mientras intentaba entrar a un antro de Alemania. A través de un video en vivo que compartió en su perfil de Instagram, donde cuenta con 7.3 millones de seguidores, la intérprete señaló que en el club nocturno Silq, ubicado en la ciudad de Düsseldorf, Alemania, no dejaron entrar a su asistente por ser transexual.

“Mi asistente personal es una mujer trans, igual que yo. Estamos teniendo una noche libre mientras filmamos mi próxima película, eso es lo que estoy haciendo en Alemania”, dijo al principio del video. “A mi asistente personal no la dejaron entrar a este lugar porque es trans”. El portero la vio como una mujer trans y estoy muy molesta, no voy a mentirles. Este lugar, Silq, no es seguro para la gente trans”, denunció.

Hunter Schafer realizó un vivo en su cuenta personal de Instagram.

Además, exhibió al encargado de la puerta del lugar: “Este portero es quien dijo que mi amiga no podía entrar porque es trans, se está escondiendo porque tiene miedo. Estás en directo con siete millones de personas, por cierto”. No vengan a Silq, no es un lugar seguro para la gente transgénero si estás en Dusselhof, Alemania”, apuntó muy enojada la artista.

Durante su transmisión, Hunter le preguntó su nombre al hombre encargado de cuidar el acceso al lugar, pero él se negó a hablar y ella dijo: “Lo siento, no quiere, es demasiado débil”. Luego, un fan le pidió una foto a Hunter, pero ella aprovechó para contarle el acto de discriminación del que fueron victimas.

Hunter Schafer.

“Estoy realmente molesta con este sitio ahora mismo porque son transfóbicos, no dejaron entrar a mi asistente porque es trans, no deberían venir aquí”. Finalmente, la actriz pidió a sus seguidores que cancelen el lugar en redes: “Instagram, quienes estén aquí, 30 mil personas, que se joda Sliq. Internet, haz lo tuyo, húndelos”, arrojó sin miramientos y el asunto se cerró en aquel vivo a través de la red social de la cámara fotográfica. ¡Gracias Hunter por ser tan valiente!