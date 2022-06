Ella es Gale, la nueva estrella que le puede hacer la competencia Shakira, Anitta y Cardi B

La cantante puertorriqueña Gale, tenía cuatro años de edad cuando se encerraba en su habitación para crear canciones y melodías que las presentaba solo a sus familiares. Ahora, está preparada para salir al ruedo y mostrarse al mundo entero Su talento la han llevado a colaborar como compositora con grandes exponentes de la industria musical como Shakira, Anitta, Christina Aguilera y Cardi B, de quienes ahora podría ser una fuerte competencia. De cada una de ellas tomó el consejo adecuado, que sin lugar a dudas, serán sus herramientas para el desarrollo de su carrera artística.

"Son personalidades diferentes, por lo que son consejos diferentes", aclara sobre sus mentoras. "Me han dado muchos consejos sobre la industria, sobre la vida, sobre los sentimientos, sobre las subidas y las bajadas. Todo esto es algo que para mí tiene tanto valor, que lo agradezco demasiado. Es bien bonito el proceso de entrar en un cuarto con ellas para ayudarlas a poner en papel sus sentimientos, lo que ellas sienten. No se trata de mí para nada", comentó Gale.

Gale tiene como mentoras a estrellas como Shakira y Anitta.

"Problemas", es su nuevo sencillo donde la trama se basa en una relación tóxica que vivió y que se rehusaba a abandonar. "Es algo de lo que sentía que necesitaba hablar. Esta canción es sobre el makeup sex (sexo de reconciliación) y surge de una relación tóxica en la que yo estaba, que sabes que esta persona no te conviene, pero igual te quedas y todos los problemas que tienen los resuelves en la habitación", dice. "Siento que muchos podemos relacionarnos con este tema y quería transcribir este sentimiento", expresó la cantante.

Gale es compositora y ya ha trabajado con Christina Aguilera, Cardi B, Anitta y Shakira

Refiriéndose a Anitta, está dispuesta a tomar su consejo, de quien aprendió a disfrutar del momento con responsabilidad. "De Anitta, que la adoro, me llevo un consejo que me dijo y que valoro mucho: ella mantiene un balance muy bien en lo que es pasarla bien y en trabajar. Ella es una workaholic. Ella no deja de trabajar, pero igual no deja la fiesta. Ella siempre me dice: 'Haz el trabajo, pero pásala bien, disfrútalo", comentó la puertorriqueña.

Por su parte, la colombiana Shakira le enseñó a creer en sí misma y confiar que puede lograr lo que se propone. "Shak me ha enseñado a no perder la confianza en mí misma, en mi criterio y en mi instinto, seguir mi instinto no importa qué", aseguró.