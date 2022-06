Chris Evans habló sobre su lucha contra la ansiedad y cómo hizo para superarla

La cabeza puede ser nuestra mejor aliada o nuestro peor enemigo. No siempre resulta fácil darle batalla, pero cuando estás en el campo de combate frente a todos tus miedos y los fantasmas que no te quieren dejar crecer, rendirse no es una opción. Hay que darles pelea hasta aplastarlos definitivamente e ir por todo aquello que nos propusimos alguna vez, porque, al fin y al cabo, la vida es esto: un reto constante en el que tenemos que ir superando obstáculos para alcanzar cada pequeña gloria. Y un ejemplo de esta lucha la representa el actor Chris Evans, el ex Capitán América.

Gracias a la interpretación de este icónico y primer vengador, Chris Evans se catapultó a la fama internacional. Con este film de Marvel, el actor cautivó a miles de personas alrededor del mundo y se transformó en uno de los superhéroes más queridos. Asimismo, también está el hecho de que con este personaje, él mismo logró demostrar todo su talento y dejó en evidencia que es uno de los grandes artistas de Hollywood.

Sin embargo, la realidad es que el paso de Chris Evans por Marvel ha quedado en el pasado. Esto se debe a que en 2019, participó en su última película de la franquicia y ahora se encuentra en medio de nuevos proyectos. De hecho, recientemente estrenó Lightyear, la última cinta de Pixar en la que le puso su voz al protagonista. De todas maneras, hay que destacar que el actor aseguró que el MCU siempre será gran parte de su vida y así lo ha dejado en claro en su última entrevista.

Chris Evans como Capitán América.

En plena promoción de Lightyear, Evans no sólo fue consultado por el film que recién estrena, sino que también habló de Marvel y todas las enseñanzas que la fama y el estudio le dejaron. Además, también se sinceró sobre cómo este proceso de crecimiento abismal en su carrera lo ayudó en su lucha contra la ansiedad. "A lo largo de 10 años haciendo estas películas, y viéndome obligado a hacer cosas de gran envergadura, te das cuenta de que muchos de los miedos que tenías nunca llegan a materializarse", comenzó diciendo ante MTV.

Luego, agregó: “Y mira, incluso si lo hacen, he tenido algunas cosas que no siempre han salido como quería, cuando eliges no insistir en ellas, buscarlas, leerlas o absorberlas, desaparecen”. Aunque, Chris Evans después profundizó en sus palabras: “Marvel ha sido mi aula de aprendizaje. Este mundo de la actuación te obliga a adquirir cierta habilidad para calmar tu mente. Y, a su vez, te das cuenta de que gran parte del miedo que genera la ansiedad, en realidad nunca sucede, y es tu propia creación”.

Asimismo, Chris también habló de cómo él ve la ansiedad ahora que logró controlarla y luchar contra ella. "Como la mayor parte de nuestra ansiedad en la vida, se trata de estos temores sobre lo que va a pasar. Cuando eres capaz de silenciar tu mente y estar presente en tu cuerpo, esos miedos se desvanecen”, manifestó. Más tarde, para cerrar, compartió una gran metáfora para visibilizar cómo llevarla adelante.

Chris Evans.

“Si coges un vaso de agua, le pones un puñado de sal y le das un sorbo, te sabrá fatal, pero si coges ese mismo puñado de sal y lo metes en un lago y le das un sorbo, no saborearás la sal en absoluto. La sal es tu dolor, tu miedo, tu tristeza. Sé el lago, ¿sabes lo que quiero decir? Dependiendo de cómo veas el mundo, si haces que tu mundo sea pequeño, tu dolor puede parecer fuerte y grande. Pero si reconoces que eres intemporal, y que tus pensamientos no son tú, y que eres más grande que todo ello, el dolor se derrite”, explicó. Sin dudas, una reflexión que lo ha llevado a ser hoy un ejemplo de esfuerzo y perseverancia y un actor respetado y querido alrededor del mundo.