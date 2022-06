Esto te va a doler: ¿qué estas esperando para ver la serie con el mejor soundtrack del año?

¿Para qué vamos a negarlo? Muchas producciones de la televisión y del cine son mayormente recordadas por la banda de sonido que acompaña la historia completa. Esto te va a doler (2022) es una serie para la televisión británica desarrollada en conjunto por la BBC y AMC, que se basa en las memorias de su creador Adam Kay. El programa trata sobre las vidas de un grupo de ginecólogos que trabajan en un hospital de la National Health Service (NHS).

La serie se enfoca en sus personajes principales: Adam Kay (Ben Whishaw) y Shruti Acharya (Ambika Mod), pero también en cómo se desenvuelven en la intricada vida de un hospital público en el Reino Unido. El programa tuvo su estreno en la BBC en febrero, y para México ya está disponible en HBO MAX. Pero lo que se destaca de esta serie es la banda sonora que podemos escuchar escena tras escena y hace a la historia mucho más espectacular. No sólo melodías conocidas de hace tiempo y que rompieron todos los récords, también podemos escuchar nuevas canciones compuestas especialmente para dicha producción.

Ben Whishaw en Esto te va a doler.

Esto te va a doler es una serie en la que podemos escuchar canciones originales y un score compuesto nada más y nada menos que por JARVIS, la banda liderada por el vocalista de Pulp, Jarvis Cocker. Algunos títulos son:

1, This is Going to Hurt

2. Visiting Hours

3. Adam’s Nightmare

4. Dark Wave

5. Dare To Love

6. Shruti

7. Job Description

8. Difficult C Section

9. Fuck This

10. Just Another One of Those Days

11. All I Have is Yours

12. Shruti (The Golden Thread).

Por su parte, la directora de Esto te va a doler, Lucy Forbes, comentó que “como uno de los mejores letristas y compositores de Inglaterra, no podríamos haber estado más emocionados de que Jarvis Cocker y su banda escribieran canciones originales y el score para la serie”.

Además, Forbes agregó que “su ingenio incisivo, su agudo sentido de la observación y su capacidad para escribir melodías hermosas encajaron perfectamente. Su música se entrelazó de inmediato con la estructura y el tono de la serie, que la llevó a un nivel completamente nuevo, llegando directamente al corazón del dolor y la alegría de trabajar en la NHS. Fue un gran privilegio trabajar con él en este proyecto y no puedo imaginar Esto te va a doler sin él”. Esto te va a doler.

Además de la musicalización de JARVIS, la serie incluye otras canciones de grupos como Florence + The Machine, Hooverphonic, Franz Ferdinand, The Libertines, Radiohead, The Rapture, The National, The Chemical Brothers, The Maccabees, Yeah Yeah Yeahs, Bob Marley and The Wailers, Pulp, entre otros.

Dentro de las canciones que más enloquecieron a la audiencia podemos encontrar:

1. Kiss with a fist (Florence + The Machine).

2. 2 Wicky (Hooverphonic).

3. Take me out (Franz Ferdinand).

4. House of cards (Radiohead).

5. House of jealous lovers (The Rapture).

6. Fake Empire (The National).

No te quedes afuera de esta experiencia visual y sonora. Si todavía no viste Esto te va a doler, la podes encontrar en la plataforma de HBO. Te compartimos el trailer de la serie para que vayas entrando en tema: