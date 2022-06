Christian Nodal arremete nuevamente contra J Balvin

El nuevo enfrentamiento dentro de la música latina tiene como protagonistas al cantante de reggaetón, J Balvin, y al exponente del regional mexicano, Christian Nodal. Esto a raíz de una publicación realizada por el colombiano hace uno días, donde comparaba su imagen con el nuevo look rubio de Nodal, acompañado por un texto que decía: “Encuentre las diferencias”. Esto no fue del agrado del mexicano quien reaccionó con un contundente: "yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea y cuando sea con orgullo”. Tras esta respuesta por parte de Nodal, Balvin subió un video utilizando un filtro, donde simulaba tener un tatuaje con el nombre de Belinda.

El cruce en redes sociales entre ambos artistas no se detiene.

Para bajar un poco los decibeles, J Balvin subió una historia en la que escribió: "esta tarde ando bromista", y dejó el siguiente mensaje: "ya no más. Esto solo fue para divertirme, pero ya. Ahora vamos para las cosas de verdad". Pero para el representante de regional mexicano no fue suficiente esta suerte de “disculpas” e hizo un nuevo video donde fue muy directo y duro. "Esta gente no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de energía subió una foto para que hagan burla de mí", dijo Nodal en un video que levantó en sus historias de Instagram.

"Claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví. ¿Entienden? Y no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien", advirtió Nodal. "Este compa no ha aprendido, te dio una patada en el culo Residente y no aprendiste, creo que te gustó", arremetió el mexicano.

Unas de las fuertes publicaciones de Nodal en contra de Balvin.

Continuando con su descargo, Nodal aseguró que escribiría una canción a forma de tiradera contra el colombiano, y le advirtió que "ojalá a mí sí me respondas" y continuó. "Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. ¿Quieres burlarte? ¿Quieres hacer reír a la gente? simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal, no subas cosas mías de gente que no conoces, pendejo", puntualizó el mexicano. "De qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos, si tu música no llena nada", dijo Christian.

Por su parte, Residente, quien tuvo un problema con reguetonero hace unas semanas atrás, tomó partido del lado del compositor mexicano y reposteó la historia de este donde se