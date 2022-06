Sebastián Yatra, ¿está tan enamorado como Camilo y Rauw Alejandro?

Carismático, seductor y con una pila de canciones que no sólo enamoran a primera oída, también se vuelven tan pegadizas que suenan en la cabeza todo el día aunque estemos pensando en otra cosa. Es que Sebastián Obando Giraldo, más conocido como Sebastián Yatra, se ha consagrando en la industria musical hispanohablante dejando su semilla de alegría a donde quiera que viaja.

Con tan sólo 27 años de edad y con una pandemia de por medio que tuvo al mundo entero paralizado casi dos años, Yatra no dejó de componer canciones que fueron la salvación de sus fans durante los meses duros de encierro y Covid-19. De a poco, todo eso va quedando atrás y los artistas comenzaron sus giras mundiales para recuperar el tiempo perdido y hacer rodar su música por distintas ciudades.

En estos momentos, el cantante colombiano se encuentra en España con la idea de explotar su gira denominada Dharma Tour y, en entrevista con Tony Aguilar habló un poco de todo lo que está viviendo desde que volvió a pisar los diferentes escenarios que le abrieron las puertas y en qué estado se encuentra su corazón ya que hace rato los fans no tienen novedades de alguna relación amorosa de su ídolo.

Sebastián Yatra.

“Me siento con mucha ilusión. Me encanta el Dharma Tour porque te lleva por todas las e??mociones que te puedes imaginar. Es un show para celebrar la vida y también para llorar y perdonar. Lo estoy disfrutando mucho en la tarima y lo veo reflejado en las emociones de las personas cuando salen. Además, la producción es una locura y estoy bailando más. También tenido un crecimiento con los instrumentos. Tuve tiempo de montar un show tal cual me lo imaginaba y me lo soñaba", comentó el intérprete de Tacones rojos.

Luego se dio un momento especial para profundizar en su último sencillo llamado TV, cuyo videoclip desarrolla una historia muy especial entre dos perritos que se atraen, además de que la canción menciona a dos artistas populares reconocidos mundialmente y que también hacen música. En la pieza musical Yatra dice que ni Camilo ni Rauw (Alejandro) están tan enamorados como los protagonistas de su canción. Al respecto, el cantante aclaro que “lo dice porque son ahora, literalmente, los referentes de lo que es estar enamorado. Tienen parejas muy bonitas y muy especiales. Eso es mucho para la juventud. Eso nació en la canción y yo con las canciones la lío parda".

Pero claro, esta fue la oportunidad perfecta para que Tony Aguilar le preguntara si él está enamorado, algo que los fans se mueren por saber y que en los últimos meses lo ha tenido muy reservado. La última pareja oficial y durarera que conocimos de Yatra fue la cantante argentina Martina Stoessel, más conocida como Tini. "No estoy tan enamorado como Camilo y Rauw Alejandro, pero el perrito del vídeo de TV sí que está tan enamorado". No fue demasiada clara su respuesta y un poco la esquivó entre risas. Es evidente que nos tendremos que quedar con las ganas de saber qué está pasando con el corazón del colombiano.

Sebastián Yatra.

Finalmente, habló sobre su visita a la Argentina y su paseo especial con la reconocida conductora Susana Giménez: "Estuve haciendo un especial de televisión con Susana Jiménez. Hace pocos especiales. De hecho, este es su regreso a la tele después de muchos años. Ella suele entrar en el entorno de los artistas, pero esta vez me dijo que fuera yo a Buenos Aires para mostrarme Argentina desde su óptica. Hicimos absolutamente de todo. Una de las ideas fue tocar enmascarados en el metro. Nos identificaron bastante rápido".