Sean Penn hoy: qué lo hizo firmar de apuro el millonario divorcio de su tercera esposa

Si hay alguien que de amores sabe es Sean Penn. Al actor de 61 años se le han conocido muchísimas parejas a lo largo de su extensa trayectoria en Hollywood y en tres ocasiones decidió pasar por el altar.

Su más reciente relación y matrimonio fue con la actriz Leila George, 31 años menor que él e hija los actores Vincent D’Onofrio y Greta Scacchi. Su historia de amor comenzó en 2016, tras conocerse grabando un audiolibro y después de cuatro años de amor y un muy bajo perfil decidieron dar un paso más casándose en julio de 2020.

Sean Penn y Leila George.

Sin embargo, parece que el amor de Sean Penn y la joven actriz australiana no prosperó, porque en octubre pasado anunciaron su separación y ella presentó una demanda de divorcio en un tribunal de Los Ángeles, sin darse nada más que 15 meses de casados.

Aunque en abril pasado lograron divorciarse oficialmente, el actor de Mi nombre es Sam habló con Hollywood Authentic y reveló que seguía enamorado de ella confiando los motivos de su separación: “Hay una mujer de la que estoy muy enamorado, Leila George, a la que ahora veo a diario, porque estropeé nuestro matrimonio. Técnicamente, estuvimos casados durante un año, pero durante cinco fui un tipo muy descuidado, irresponsable”.

"No es que la engañara ni ninguna de esas cosas obvias, pero me permití a mi mismo pensar que mi posición en muchos otros aspectos era muy importante, y eso incluía estar totalmente deprimido o hundirme en el alcohol y los somníferos hasta las once de la mañana, o ver las noticias en la época de Trump, o simplemente desaparecer”, sumó después.

Pese a que Sean Penn describió a su exmujer como una persona preciosa, increíblemente amable, imaginativa y talentosa, tomó la decisión de acelerar el proceso de divorcio aportando una buena suma de dinero. La estrella de cine contrató un juez privado para que llevara adelante la causa y la terminara más rápido.

Leila es el último gran amor de Sean Penn.

El letrado asignado, según confirmó People, cobró 950 dólares por hora durante el periodo de trabajo que culminó el pasado abril. Esta medida la tomó debido a que los tribunales de California están atrasados de tantos juicios y el proceso podía demorarse un buen tiempo. Al ser un camino doloroso y triste, el actor no quiso que se extienda demasiado y prefirió ponerle punto final de la manera más rápida.