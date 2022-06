¿Cuál es la condición de Christian Bale para una cuarta película de Batman?

No nos olvidamos del hecho de que la máscara del murciélago fue entregada al actor Robert Pattinson y, por estos tiempos, es quien cumple con el deber de darle vida al protector de Ciudad Gótica. Sin embargo, existe una trilogía previa que los fanáticos no pueden ignorar que no sólo hizo brillar al Batman de aquel entonces, sino también a todo el equipo de producción detrás de cámaras, a DC Cómics y a su mismísimo director, Christopher Nolan.

El Batman encarnado por Christian Bale en la saga El caballero de la noche (2005-2012) del director Christopher Nolan se trató de una trilogía que hasta ahora se antoja definitiva, sin necesidad de una cuarta entrega. No obstante, de existir semejante proyecto se sigue barajando la figura de Bale, ¿estaría interesado en formar parte? En reciente entrevista con Screen Rant, Christian Bale se enfrentó a la pregunta de si en los últimos diez años, ha surgido una oportunidad auténtica de portar nuevamente la máscara del murciélago.

Sin embargo, a pesar de rumores incesantes, incluido uno sobre su hipotética presencia en The Flash, el actor reconoció que a la fecha no ha sabido de ninguna oferta seria para que lo haga. “No. Nadie me lo ha mencionado nunca”, aseguró. “Nadie lo ha sacado a colación. De vez en cuando la gente me dice: ‘Oh, escuché que se te acercaron y te ofrecieron todo esto’. Y yo digo: ‘Eso es una novedad para mí. Nadie ha dicho eso'”.

Christian Bale como Batman.

Por otro lado, hay una condición para que Christian Bale le abra la puerta a una propuesta de Batman 4 y es que Christopher Nolan esté al mando de todo. Años atrás, el actor ganador del Óscar acordó con el director de El caballero de la noche que harían sólo una trilogía. Pero si en la cabeza de Nolan nace la idea y una inquietud por expandir su propia visión en torno a Bruce Wayne, Bale estaría dispuesto a escucharla.

“Tenía un pacto con Chris Nolan. Dijimos: ‘Oye, mira, hagamos tres películas, si tenemos la suerte de poder hacer eso. Y luego vámonos, no nos demoremos demasiado'”, explicó. “En mi opinión, podría ser algo [un proyecto real] si Chris Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: «¿Sabes qué? Tengo otra historia de Batman que contar’. Y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría dentro”.

Ahora queda por esperar que el galardonado cineasta quiera realmente retornar al mundo criminal de Gótica. Pero es poco probable. En una entrevista de 2019, Bale declaraba que pretender hacer una cuarta película de El caballero de la noche sería “estirar las cosas demasiado y volverse demasiado indulgentes”.

Christopher Nolan trabaja actualmente en Oppenheimer, su venidera biopic con Cillian Murphy sobre el creador de la bomba atómica. Por su parte, Christian Bale encarna a Gorr, el antagonista en la anticipada película Thor: Amor y trueno de Marvel Studios. Su estreno en salas de cine sucederá el próximo 7 de julio.