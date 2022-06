Toda una estrella: así debutó como cantante de la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Hace unas semanas Jennifer Lopez estrenó el documental "Halftime" en el gigante del streaming, Netflix. Este enseña momentos de lo que fue el show de medio tiempo del Super Bowl 2020 que tuvo como estrellas principales a la diva del Bronx y a la colombiana Shakira. Además esta presentación tuvo como invitados a los cantantes urbanos J Balvin y Bad Bunny.

Sin embargo esta impresionante performance tuvo un momento muy particular y emotivo para JLo. En medio de la puesta en escena apareció su hija Emme Muñiz y deslumbró a todos con su bella voz. Este fue el debut musical de la hija de Marc Anthony ante miles de personas que estaban presentes en el estadio o otros millones que la seguían desde sus hogares.

Hace algunas horas en su cuenta oficial de Instagram, Jennifer Lopez compartió un video con los momentos previos a esa brillante interpretación de su hija Emme Muñiz. Claramente esta publicación de la actual pareja de JLo tiene miles de reacciones y mensajes alabando el talento de su melliza que hoy en día tiene 14 años.

La semana pasada la joven estrella estuvo cantando junto a su madre en una de sus presentaciones y no pasó desapercibida. Es que Jennifer Lopez la presentó con lenguaje inclusivo de la siguiente manera: "Elle está muy muy ocupade, llene de reservaciones en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten….”.