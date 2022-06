Pinches momias, el nuevo proyecto del productor de The Office

Si el nombre de Ben Silverman está detrás de esta nueva producción podemos quedarnos tranquilos que, además de “asustarnos” por la presencia de momias que vuelven a la vida, tendremos risas aseguradas. Porque la comedia es la base de su trabajo y lo que supo darnos episodio tras episodio de la popular serie The office que, aunque ya cumplió varios años de estreno, se sigue reproduciendo en las plataformas de streaming de manera maratónica.

Lo cierto es que tener como respaldo al productor de The Office es un plus para cualquier serie. ¿Se lo imaginan realizando un programa televisivo de las momias de Guanajuato? Por extraño que parezca, este proyecto es una realidad, y ya se está filmando. Pinches Momias es el título de la serie en cuestión. Estará bajo la batuta del productor y ganador del Emmy, Ben Silverman. Además de The Office, también podemos encontrar en su historial series como Ugly Betty y Jane The Virgin. Por el lado mexicano, se encuentra el director Santiago Limón (Hasta que la boda nos separe, Cindy la Regia). Juntos llevarán a la pantalla esta historia, donde el museo de momias de Guanajuato tendrá una gran relevancia.

Ben Silverman.

La serie se origina en las raíces mexicanas alrededor de las momias de Guanajuato, una de las más fascinantes colecciones de momias en el mundo. La serie es sobre un grupo de adolescentes con problemas de Guanajuato que pasan a ser la única esperanza que tiene su pueblo de sobrevivir cuando sus conocidas momias resucitan entre los muertos durante la semana más ajetreada del año. El elenco incluye figuras muy conocidas por la audiencia mexicana como Rafael Inclán, Luis Fernando Peña, Carlos Aragón y Diana Bovio.

Pinches Momias es producida por Propagate Fuego en colaboración con TelevisaUnivision, por lo que será transmitida a través de ViX+, el servicio de streaming en español cuya versión con suscripción será lanzada en julio. Sobre el desarrollo de este proyecto, Rodrigo Mazón, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de ViX+, comentó: “Trabajar con Propagate Fuego y Santiago Limón en un proyecto tan auténticamente mexicano es muy emocionante. Aprovechar un género que rara vez se ve, mientras creamos la primera serie de Propagate Fuego y TelevisaUnivision para ViX+, es un motivo de orgullo, y esperamos que el público tenga la oportunidad de experimentarlo pronto. No podríamos pensar en un mejor primer proyecto para zarpar juntos que Pinches Momias”.

Pinches momias.

Aún no se tiene fecha de estreno, pero el proyecto recién inició filmaciones en la Ciudad de México. ViX+ contará con más de 10 mil horas de contenido, entre las que se destacan más de 50 series y películas originales durante su primer año. Y después de este adelanto, ¿no te generó curiosidad esta nueva historia? ¿Vos también deseas que se estrene ya? Tendremos que estar atentos para más novedades pero la resurrección de las momias es un hecho.