Los fans detectaron un error en la última temporada, por lo que Stranger Things tendrá un extraño giro

Todo el fandom puso el grito en el cielo al notar que uno de sus personajes cumplía años tal como nos habían revelado en temporadas anteriores y nadie pareció darse cuenta de ello, excepto claro, los más fanáticos que no dejan pasar ni el más mínimo detalle. Sobre todo, porque desde que se estrenó la primera entrega de la última temporada no pararon de compartir teorías y especulaciones sobre el futuro de cada uno de los personajes de Hawkings.

Stranger Things regresó al servicio de streaming Netflix a fines de mayo con el volumen 1 de su temporada 4, generando un nuevo furor y récords de visualizaciones en su primer fin de semana, superando considerablemente otros títulos. El volumen 2 estará disponible desde este viernes 1 de julio, pero antes los responsables hablaron sobre una grave equivocación en el guion y el cambio que se implementará en el futuro que podría no satisfacer a los fans.

Los tiempos de la producción y de la plataforma se extendieron más de lo imaginado, principalmente por la pandemia del Coronavirus. Por esta razón, decidieron dividir la cuarta entrega en dos partes, aunque lo que resta son solamente dos capítulos. La trama continuará con la revelación de quién es la persona que se encuentra detrás de Vecna y los siguientes pasos de Eleven junto a sus seres queridos.

Stranger Things temporada 4 volumen 1.

El giro que tendrá Stranger Things

Cuando se estrenaron los primeros siete episodios, la respuesta positiva por parte de los aficionados fue inmediata, pero también hubo espacio para comentar lo que no gustó demasiado. Sucede que la producción cometió el error de olvidarse del cumpleaños de Will Byers, uno de los personajes más importantes del argumento del programa desde el principio. Los responsables del show habían afirmado esta equivocación, pero ahora ofrecieron una extraña posibilidad para solucionarlo.

Los hermanos Duffer explicaron en su momento que para ellos fue doloroso olvidarse que el cumpleaños era el 22 de marzo y pensaban la manera de ajustarlo. En los últimos días dijeron que podrían hacer un ‘George Lucas’, modificando elementos para darle sentido a ciertas cuestiones. En este caso, planean cambiar un diálogo de la primera temporada, donde Joyce Byers le dice a Will que es su cumpleaños, para que sea en mayo en vez de marzo, ya que "march" y "may" suenan parecido.

De esta manera, las primeras escenas de Will junto a su familia y amigos no tendrían el ingrediente incómodo de sentir que todos olvidaron que su cumpleaños era el 22 de marzo, día que se muestra en el que se encuentran. Además, los hermanos Duffer han revelado que lo han hecho en ocasiones anteriores y la gente no se ha enterado, por lo que esta cuestión no sería nada nuevo en la serie que culminará su temporada 4 este viernes 1 de julio en Netflix.