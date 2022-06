Enterate antes de su estreno cuál fue la escena más difícil de rodar en Thor: love and thunder

La cuarta entrega del Dios del Trueno se viene palpitando hace varios meses, sobre todo, por la incorporación de un villano de lujo y muy solicitado por el fandom. Antes de su lanzamiento oficial en la pantalla grande el próximo 8 de julio, sus actores y el equipo de producción fueron revelando algunos detalles de la película que aumenta las expectativas del público y los seguidores de Marvel.

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel celebran nuevos estrenos en la franquicia de superhéroes. Tras el lanzamiento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en cines y de Moon Knight y Ms. Marvel en Disney Plus, la atención ahora está puesta en la llegada de Thor: Love and Thunder. Bajo la dirección de Taika Waititi y con Chris Hemsworth como protagonista, está a punto de llegar a las salas.

Esta es la cuarta película de uno de los Vengadores originales. Fue en 2011 cuando llegó Thor con dirección de Kenneth Branagh, para luego regresar en 2013 bajo el título Thor: The Dark World, liderada por Alan Taylor. Si bien ambas cintas cumplieron su función, no fue hasta el lanzamiento de Thor: Ragnarok en 2017 cuando finalmente el personaje principal encontró una identidad muy marcada.

Thor: love and thunder.

Es que desde que Taika Waititi se convirtió en el cineasta detrás del proyecto, la franquicia cobró un estilo mucho más adecuado. El éxito de la tercera entrega, permitió pensar en una nueva parte tras los eventos de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. No obstante, la condición de Chris Hemsworth para regresar fue repetir la fórmula de Waititi como director. De esta manera, Thor: Love and Thunder llegará a los cines el próximo 8 de julio.

Sus adelantos oficiales prometieron una película cargada de emoción y acción, tal como Hemsworth acostumbra. El Dios del Trueno ahora está en búsqueda de la paz interior cuando su retiro es interrumpido por un asesino galáctico: Gorr (Christian Bale). Para combatir la amenaza que promete extinguir a los dioses, solicita la ayuda de Valkiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi), su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) y hasta los Guardianes de la Galaxia.

Chris Hemsworth en Thor: love and thunder.

El sentido común haría creer que el momento más complejo durante el rodaje podría ser una de las escenas de acción o con personajes diseñados completamente con CGI. Sin embargo, su director de fotografía, Barry Bas Idoine, dejó en claro que se trata de la escena que tiene a Thor desnudo. Él mismo sostuvo: “Es increíblemente difícil tomar en cámara el trasero de Chris Hemsworth. Quiero decir, nadie se concentra, nadie hace su trabajo, todos miran el trasero, no miran lo que se supone que deben hacer. Eso fue un desafío”.