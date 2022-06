El increíble regalo que Evaluna le hizo a Camilo por el Día del Padre y desató polémica

Camilo y Evaluna conforman una de las parejas más queridas del ambiente artístico. La joven pareja demostró que la confianza en el amor y en el matrimonio aún sigue vigente en una época en la que son pocas las relaciones que se eligen para toda la vida.

Además, con la reciente llegada de Índigo, la primera hija del matrimonio, la familia está creciendo feliz y tiene a todos encantados. No solo a los fieles fanáticos de los artistas, sino a todo el clan Montaner que está perdidamente enamorado de la bebé.

Camilo y Evaluna.

Aunque desde que la hija de Camilo y Evaluna llegó a este mundo, el pasado abril, no hubo una presentación oficial y aún se le desconoce la carita, la pequeña ya es toda una súper estrella. Tal es así que recientemente, con motivo del día del padre, la actriz compartió una seguidilla de postales del colombiano con su hija y enamoró a todos aún solo viéndosele una piernita o un piecito.

Lo cierto es que muchos fanáticos estaba expectantes por la llegada de ese día tan especial, ya que sería el primero del cantante en su rol de padre. Y también, como la pareja enamora con cada gesto, querían saber cuál sería la sorpresa que la hija de Ricardo Montaner le había preparado a su marido.

Junto con la seguidilla de fotografías, Evaluna le dedicó unas emotivas palabras a Camilo: “Tu primer Día del Padre. No hay palabras para describir lo que siento por ti viéndote en este nuevo rol. Qué bien te queda, uff. ¡Cada día estás más guapo! Saber que Índi te tiene es la bendición más grande. Gracias por ser mi teammate en esta nueva aventura. Amo poder vivir cada segundo a tu lado. Te amo”.

Pero eso no fue todo. La joven de 24 años le preparó un regalo muy particular a su esposo. El primer regalo del día de padre del cantante fue una “tetera” en forma de teta que venía con un mensaje muy especial: “Mientras me prestas las tetas de mami, yo te doy esta”.

Camilo con Índigo.

El cantante fue el encargado de compartir el regalo por medio de sus historias de Instagram, en las que también sumó una serie de papelitos con mensajes que se interpretan luego de la siguiente frase del cartel: “Aquí dejaré un mensajito por semana hasta devolvértelas”.