Sugey Ábrego confiesa que su ex esposo intentó matarla

Sugey Ábrego es considerada una de las mujeres más reconocidas e influyentes del medio mexicano. Como actriz tuvo participación en varias telenovelas como “Destilando amor” y “Enamorándome de Ramón” y es conocida por haber sido la presentadora del clima en el “Matutino Express” de Televisa a mediados de la década pasada. A pesar de esto, a nivel personal tuvo que sortear varios obstáculos, y uno de ellos fue su matrimonio y posterior divorcio con el actor Enrique Durán.

En una reciente entrevista, Sugey Ábrego habló sobre cómo fue su complicado romance con Durán y que incluso en varias ocasiones temió por su vida. Contó que el actor tenía problemas con la bebida, y desde que empezaron a salir, esto hacía difícil el relacionamiento entre ambos. Sin embargo, luego de que Enrique se internara para tratar su adicción, Ábrego decidió darle una nueva oportunidad y finalmente se casaron en 2011.

Los intentos de feminicidio

En una ocasión, luego de asistir a un evento en Acapulco, Enrique Durán se pasó de copas, y a pesar de su estado, insistió en que podía manejar. De retorno al hotel, trató de asesinarla al tratar de aventarla por la puerta del copiloto. "Es un tramo como de 15 minutos. En todo ese tiempo él me tenía con la puerta del coche abierta y yo iba casi en el piso de la carretera. Él intentaba aventarme del coche, yo iba sostenida con la puerta abierta todo ese tramo con las curvas", confesó Sugey.

Al día siguiente, Sugey encaró a su esposo por lo sucedido, pero éste le respondió que no recordaba nada. Afortunadamente, ella no tuvo lesiones, pero por temor no le quiso contar el incidente a sus padres. Luego de este episodio, la pareja se separó por un tiempo de seis meses, pero luego retomaron la relación, hasta que volvió a ocurrir lo mismo, esta vez volviendo de un evento en Puebla. "Volvió a hacer lo mismo, esa vez sí puse el celular, me acuerdo que mi mamá estaba del otro lado, porque yo dije, si me mata, por lo menos mi mamá va a saber quién lo hizo y mi mamá estaba escuchando todo, él me insultaba, me zangoloteaba en el coche", reveló Sugey Ábrego.

Al llegar al hotel, y tras afrontar este nuevo traumático capítulo, la actriz pasó la noche en el baño de su habitación hablando por teléfono con su mamá, quien le pidió que se divorciara porque no iba a soportar que un día le dijeran que su hija había muerto. Fue así que Sugey decidió divorciarse.