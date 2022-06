La mujer oculta de Taylor Lautner, la estrella de Crepúsculo

Taylor Lautner es conocido por su papel de Jacob Black en la saga de las películas de Crepúsculo. Desde el 2008, su nombre comenzó a ganar gran popularidad, tanto que se vio agobiado por la fama y decidió poner su carrera durante un tiempo en pausa.

El joven que se disputaba el amor de Bella Swan con el vampiro Edward Cullen en la historia escrita por Stephenie Meyer era uno de los personajes más queridos de las cintas. Tras eso, las ofertas en Hollywood no cesaban y el actor demostraba tener una carrera muy prometedora.

Taylor Lautner en Crepúsculo.

Sin embargo, Taylor Lautner había comenzado su carrera en 2002. Antes del gran suceso que lo posicionó como una de las estrellas adolescentes favoritas, participó en la comedia The Bernie Mac Show en 2003 y en My Wife and Kids. También fue parte de la película Más barato por docena 2.

Pero toda la fama le generó ansiedad, tanta que pasó años encerrado en su casa sin poder salir y hasta se alejó de los set de rodajes durante cuatro años. Ahora acaba de estrenar su nueva película en Netflix, Home Team y parece que la vida le sonríe. Además, el actor se muestra muy enamorado, tanto que el pasado noviembre se comprometió.

Taylor está en pareja hace tres años y medio con Tay Dome, una joven enfermera de 24 años que sin lugar a dudas se robó su corazón. Además, es una verdadera estrella de las redes sociales, siendo YouTube e Instagram sus canales de mayor contacto. La relación se había hecho pública en 2018, durante una celebración de Halloween en la que el actor decidió publicar la primera foto juntos.

Desde entonces, Lautner no ha parado de compartir hermosas postales junto al amor de su vida, con quien en cualquier momento pasa por el altar. En alguna ocasión, describió a Tay de la manera más romántica: “Eres el alma más asombrosa que he tenido el honor de conocer. Me esfuerzo por ser más como tú todos los días”.

Taylor y su novia, Tay.

El pasado noviembre, Taylor Lautner compartió con sus seguidores el momento de la propuesta de casamiento y escribió: “No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo, Tay Dome. Sé que no aguantas mis tonterías, pero me calmas cuando tengo ansiedad. Me haces reír demasiado; haces que cada día contigo sea el más especial, y, lo más importante, me haces ser mejor persona”.

Con esta postal Taylor compartió su compromiso.