Así fue que Raúl Velasco sepultó la carrera de Lucha Villa

Luz Elena Ruiz Bejarano era el verdadero nombre de Lucha Villa, una hermosa actriz y cantante mexicana que comenzó a deslumbrar a principios de los 60’ gracias a su extraordinaria voz, lo cual hizo que rápidamente se posicione como una de las estrellas del mundo del espectáculo mexicano.

En 1997, Lucha Villa se retiró oficialmente luego de haber sufrido complicaciones da salud tras someterse a una liposucción. Sin embargo, antes de esto, la carrera de Villa ya había sido enterrada por Raúl Velasco, el polémico conductor de “Siempre en Domingo”.

Lucha Villa y Raúl Velasco tuvieron una amistad que duró poco más de dos décadas.

La relación de Lucha Villa y Raúl Velasco

“Siempre en Domingo” arrancó sus transmisiones en diciembre de 1969 y Lucha Villa se convirtió en una continua invitada del programa, ya que era una de las figuras más importantes de la industria en ese momento. Esto hizo que entre Lucha y Raúl naciera una estrecha amistad que duró un poco más de dos décadas, hasta que se distanciaron y la carrera de la cantante empezó a decaer.

Lucha Villa y Raúl Velasco en una presentación en "Siempre en Domingo".

Así Raúl Velasco sepultó la carrera de Lucha Villa

En una entrevista reciente, el reconocido diseñador mexicano Mitzy, reveló la razón por la cual Raúl Velasco decidió acabar con la carrera de Lucha Villa. Todo comenzó con una discusión entre el conductor y la cantante, quien le exigió a Velasco que le aumentaran el pago por sus presentaciones en “Siempre en Domingo”. Según contó Mitzy, esto hizo enojar a Raúl, quien no volvió a presentarla nunca más en su programa y también logró que ningún otro programa de Televisa la invite. Ante esto Lucha debió buscar nuevas oportunidades en TV Azteca pero no logró el impacto esperado.

“Lucha Villa salió de Televisa por culpa de Raúl Velasco, la corrió. Raúl Velasco tenía mucho poder, era el número uno. Yo estaba vistiendo a Lucha Villa cuando él la vetó y eso fue porque Lucha le dijo ‘oye, con lo que me pagan no me alcanza ni para el peinado’, tuvo una discusión con él y él le dijo ‘¿ah sí? ¿sabes qué? Adiós’, la vetaron y ella se fue de Televisa, se fue a TV Azteca”, señaló Mitzy.

Asimismo, Mitzy señaló que cuando salió de Televisa Villa estaba tan afectada, pero de igual manera intentó recomponer su imagen para volver a ser tenida en cuenta y retornar a “Siempre en Domingo”. Pero esto no ocurrió, y luego de casi perder la vida, la cantante decidió retirase definitivamente..