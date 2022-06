Esto es lo que piensa Ximena Duque sobre el aborto

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los ciudadanos en ese país ya no tienen derecho constitucional al aborto. Esto desató diferentes reacciones, y las celebridades del mundo del espectáculo también han dado su punto de vista a través de sus redes sociales.

El aborto es un tema complejo que se ha convertido en los últimos años en agenda en diferentes países de la región y el mundo, donde los debates se llevan adelante tanto en el plano político como el ciudadano a través de marchas y protestas. Esto genera opiniones encontradas de todos los protagonistas, y con este nuevo dictamen las redes sociales han estallado, obviamente, se han convulsionado.

A través de sus redes sociales Ximena expresó su postura sobre este polémico tema.

Entre las celebridades que se expresaron al respecto se encuentra Ximena Duque quien, se vio en la necesidad de sentar postura sobre lo ocurrido esta semana en la Corte, y que sus seguidores entiendan como se siente ella como mujer y ser humano. En sus historias de Instagram, la artista colombiana compartió lo que piensa y de hecho ha sido muy clara, directa y no ha escondido su desacuerdo con el dictamen. Según Duque, la mujer es la única que debe elegir que decisión tomar, y esta derogación supone un retroceso en los derechos de las mujeres. El mensaje de Ximena Duque fue el siguiente: "Soy provida", aclaró. "Pero ya basta, no nos quiten más derechos. Nadie conoce las circunstancias ajenas. Es muy fácil decidir por una mujer cuando no estás en sus zapatos, cuando quizás esa mujer fue abusada sexualmente".

Ximena Duque: "Ya no nos quiten más derechos".

En una entrevista con Carolina Sandoval realizada hace dos años, Ximena Duque confesó que cuando se quedó embarazada con 18 años de su primer hijo vivió un momento de mucha incertidumbre sobre lo que hacer. Al mismo tiempo aseguró que tener su primer hijo Cristian, fue la mejor decisión que tomó en la vida, aunque haya sido una situación compleja la que tuvo que afrontar. "Cuando quedé embarazada de mi hijo, yo estaba en un clóset encerrada, una niña de 18 años, llorando y diciendo: no quiero abortar, siempre desde chiquita decía que eso es un pecado, pero quiero ser actriz, tengo sueños, ¿cómo hago? No sé que voy a hacer", confesó en aquel momento.

La historia de Ximena tuvo un final feliz, y hoy está rodeada de una familia numerosa, pero al mismo tiempo reconoce que las mujeres deben poder tomar sus propias decisiones en momentos difíciles de afrontar.