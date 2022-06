El lujoso regalo de Dwayne Johnson a su prima

La estrella de Black Adam, Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock, suele convertir todos los proyectos en los que aparece en éxitos, transformando películas en films de culto y personajes en leyendas. De la mano de esto viene la gloria, la cual a él no le gusta disfrutar solo y es por eso que decide compartirla con su familia.

Hace poco tiempo todos nos emocionamos al ver el video en el que el actor le mostraba a su madre la casa que le compró y ahora volvió a conmovernos cuando compartió que había comprado otra casa para su prima a través de una publicación de Instagram.

The Rock subió un video en el que se lo ve entrando a una casa llevando por delante a una mujer con los ojos tapados. Antes de que le permitiera ver a dónde estaban yendo él le dijo: “Te queremos mucho prima, estamos muy orgullosos de ti. ¡Bienvenida a tu nueva casa!”.

Automáticamente la mujer rompe en llanto y es todo emoción. Para poner el clip un poco más en contexto, Dwayne Johnson contó en la descripción que junto a Sarona crecieron juntos desde chicos y que él está muy orgulloso de ella, porque a pesar de que pasó por momentos muy difíciles, ella siempre estuvo dispuesta a salir adelante y en convertirse en una mujer inspiradora.

Pero la sorpresa no quedó ahí, a la casa le sumó un coche nuevo para complementar el regalo.

La realidad es que este tipo de acciones por parte del actor no generan sorpresa, ya que se sabe que es una persona con un gran corazón y no es la primera vez que hace cosas de este estilo. De hecho, hace menos de un año, le regaló su propia camioneta a un veterano del ejército de su país.

Dwayne "The Rock" Johnson tiene un costado muy bondadoso.

No tienes que buscar demasiado para encontrar numerosos ejemplos de que Dwayne "The Rock" Johnson es una gran persona. No solo con su familia, sino con sus seguidores y fanáticos también, con los que siempre tiene actos de bondad para demostrar su agradecimiento.

¿Conocías este costado de Dwayne "The Rock" Johnson?