Todo lo que debes saber sobre el asesinato de la cantante Yrma Lydya

El pasado jueves 23 de junio, la reconocida cantante mexicana Yrma Lydya fue asesinada dentro de un restaurante, en la colonia Del Valle, Ciudad de México. Según los testigos del hecho la cantante se encontraba en el lugar cuando un hombre mayor entró y abrió fuego contra quien fuera su propia esposa.

La peor noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de “GranDiosa”’, cuenta que reúne cantantes de ranchero, banda, norteño y mariachi. “Nuestro más sentido pésame. Compartiste con nosotras y es una tristeza hoy despedirte. Nuestras condolencias a su familia y amigos”, decía la publicación. Cabe destacar que la joven cantante de 21 años de edad fue invitada a varias presentaciones en lo que iba del 2022, compartiendo escenario con artistas de la talla Angélica Carrasco, María del Sol, Dulce, María Conchita Alonso, Alicia Villareal, Karina y Jeanette.

Yrma compartió escenario con varios artistas de renombre.

¿Quién era Yrma Lydya?

Era una de las representantes del regional mexicano. Nació un 17 de septiembre de 2000, y era hija de uno de los empresarios más influyentes de México, Carlos Quiñones, fallecido en 2020.

A los seis años comenzó cantando música ranchera y el mariachi, teniendo como influencias musicales a Agustín Lara, Javier Solís y José Alfredo Jiménez, entre otros. Pero no solo se desempeñó en el canto, también participó en por lo menos 10 telenovelas y seis obras de teatro, además de formar parte de la Compañía Nacional de Danza y The Royal Academy of Dance.

La carrera de Yrma estaba en pleno ascenso antes de su asesinato.

¿Por qué fue asesinada Yrma Lydya?

La cantante estaba casada con el empresario identificado como Jesús “N”, de 79 años de edad, quien le quitó la vida después de entrar a un restaurante de la Ciudad de México, y abrir fuego en contra de la artista.

Según se informó, el hombre ya se encuentra detenido. También apresaron a una mujer que lo acompañaba. Pero aún siguen las investigaciones para saber el motivo por el cual el empresario decidió acabar con la vida de Yrma.

La reacción de los fans de Yrma Lydya

Está claro que este feminicidio es algo especial para los fans por tratarse de una figura reconocida dentro de regional mexicano. Por ello sus seguidores han expresado su tristeza e indignación a través de las redes sociales. “Justicia para Yrma”, “mi querida Yrma, se me parte el corazón. Descansa en paz, estrella de aquí y allá”, “estás con los Ángeles como tú Hermosa ¡ Descansa en Paz... Luz y más Luz en tu Progreso Espiritual” y “DEP tan hermosa y talentosa”, fueron algunos de los mensajes.